ФОТО и ВИДЕО | В Милане частный самолет упал на здание. Восемь человек погибли

Небольшой частный самолет потерпел крушение на окраине Милана. Об этом сообщает издание Newsbook со ссылкой на местные службы спасения.

Пожарные сообщили, что жертвами авиакатастрофы стали все восемь человек на борту. В результате падения погибли шесть пассажиров и двое членов экипажа.

Отмечается, что самолет упал на двухэтажное здание около пригородной станции метро. На момент происшествия в здании не было людей, так как оно находилось на ремонте. Очевидцы катастрофы рассказали, что из-за взрыва упавшего самолета огонь распространился на стоящие рядом машины.

Ранее сообщалось, что в американском штате Аризона два человека стали жертвами столкновения вертолета с самолетом. Воздушные суда столкнулись в небе в окрестностях американского аэропорта Чендлер. После аварии вертолет потерпел крушение, два пассажира на борту погибли.