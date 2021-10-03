Уже во вторник в Ласнамяэ стартует цикл лекций и киносеансов для пожилых

”Золотая осень в Ласнамяэ” — это отличная возможность получить новые знания по разным темам и насладиться киноискусством. Лекции и киносеансы будут проводиться по вторникам, так что советую заблаговременно отметить эти дни в своем календаре. В первой лекции речь пойдет о развитии нашего района и будущем Ласнамяэ. Также хотим предложить культурный досуг в виде показов новых фильмов. Я надеюсь, что пожилые жители Ласнамяэ тепло примут цикл мероприятий ”Золотая осень” и найдут в программе что-то себе по душе”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Первая лекция в рамках цикла пройдет 5 октября в 14 часов и будет посвящена перспективам развития Ласнамяэ, и ее прочтет заместитель старейшины Ласнамяэ Илья Шнитко. Лекция 19 октября затронет тему коронавируса и связанных с ним рисков, и ее прочтет руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов. На лекции 2 ноября речь пойдет о здоровом образе жизни и ее прочитает культурист и тренер Отт Кийвикас. Несколько лекций также будет посвящено истории Ласнамяэ.

Вход на лекции свободный и предварительная регистрация не требуется. Лекции на эстонском языке проходят по вторникам в 12 часов, а на русском в тот же день в 14 часов, если не указано иначе. Ориентировочная продолжительность лекции составляет 1 час. Лекции проходят в Культурном центре ”Линдакиви” (ул. Коорти, 22).