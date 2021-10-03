03.10.2021, 13:43
ФОТО | Беженцы думают, что они в Германии. Репортаж с границы с Беларусью(4)
Foto: Viesturs Radovics, DELFI
Со стороны Беларуси это небольшая площадка с пеньками, ее белорусские пограничники приспособили под курилку. За ней непроглядный лес, кусты и протоптанные тропинки, ведущие глубже на белорусскую территорию. Рядом с пеньками проходит линия границы между Латвией и Беларусью, с латвийской стороны — поле озимых, которое за последние дни превратилось в море грязи. А дальше начинается проселочная дорога, по которой можно добраться до латвийской деревни Индра. Именно этот участок границы летом стал самой горячей точкой, через которую в Латвию загоняли беженцев из Ирака и других стран.