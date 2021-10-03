Если человек шатается, это не значит, что он пьян: как понять, что нужно срочно вызывать скорую помощь(3)
Зима в том году выдалась суровая и снежная. Люди, укутавшись в шарфы, шапки и пуховики, спешили вечером с работы домой. Настолько сильно хотелось наконец-то очутиться в тепле, что никто не замечал (или не хотел замечать) лежащего недалеко от продуктового магазина мужчину лет 50. ”Пьянчуга, это ж надо так в мороз напиться. Вон аж на радостях стал криво улыбаться”, — думалось многим, кто смотрел на лежащего, странно подергивающегося одной стороной тела и бурчащего что-то невнятное себе под нос. Мужчина так и лежал на сугробе, смотря в небо большими зелеными глазами, уже почти не шевелился, лишь уголок губ предательски спускался вниз. Неизвестно, сколько он так пролежал, пока один из сердобольных прохожих не решил все же вызвать скорую. Медики приехали….но было уже слишком поздно. Мужчина умер, не приходя в сознание, через два часа после прибытия в ЭМО. Ни капли алкоголя в крови. Тяжелое кровоизлияние в мозг, упущенное время и сильное обморожение. И равнодушие прохожих, которые не распознали очевидные симптомы инсульта.
Внезапный удар
Прежде всего, давайте разберемся, что же такое инсульт и инфаркт головного мозга.
Инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения, приводящее к поражению и гибели нервных клеток головного мозга. Само название происходит от латинского слова ”insultus”, что означает ”наскок, нападение, удар”. Еще врачеватели древних времен подметили симптомы инсульта, описывая их ”резкой потерей сознания в результате болезней головы”. Неслучайно долгое время эту патологию называли апоплексией, что в переводе с древнегреческого означало ”паралич” — один из основных симптомов и последствий инсульта.
Причин инсульта может быть несколько: лопнул кровеносный сосуд, оторвался тромб, нарушился нормальный ток крови к какой-либо зоне головного мозга, произошла закупорка или сужение мозговой артерии. Все это приводит к тому, что клетки головного мозга перестают в достаточном объеме получать необходимые питательные вещества и, что самое главное, кислород, без которого они погибают.
Одной из самых распространенных разновидностей инсульта является инфаркт головного мозга, который может длиться более суток и в ряде случаев приводит к тому, что человек остается инвалидом на всю оставшуюся жизнь. Причиной является закупорка сосудов головного мозга. Дальнейшее состояние человека зависит от того, какой именно кровеносный сосуд пострадал и какой участок головного мозга больше не работает. В случае инфаркта головного мозга очень часто наступает паралич одной стороны тела, полный паралич или паралич в легкой форме. Обычно наблюдается слабость в руках и ногах, часто — асимметрия на лице и так называемый ”скошенный” рот. В некоторых случаях может возникнуть нарушение речи: человек или вообще не может говорить, или его речь настолько невнятная, что ничего не разобрать.
А какой вариант для человека страшнее — инсульт или инфаркт головного мозга?
Это очень философский вопрос. Если представить человека, который пошел на работу, в магазин или просто играл с детьми, и тут у него произошло такое серьезное повреждение мозга, то разницы особой и нет — в любом случае это страшно! Человек не понимает ни одного слова, сам не может ничего произнести, у него парализована одна сторона тела, он не в состоянии понять, что происходит и не может себе помочь. В таких случаях часто в народе говорят, что это еще хуже, чем смерть. Люди боятся, что в их жизни может произойти что-то подобное, что они на долгие годы станут беспомощными и не смогут прожить без посторонней помощи.
Согласно медицинским данным, если происходит тяжелое кровоизлияние в мозг (инсульт), то обычно это все же, к сожалению, заканчивается смертью пациентов. А если человека поражает тяжелый случай инфаркта головного мозга, то он может остаться в живых, но качество этой жизни будет уже совершенно другим. Зачастую такие люди годами, если не десятилетиями, будут нуждаться в уходе.
В группе риска
Многие думают, что всё, что связано с инсультом, касается исключительно пожилых людей. Однако это далеко не так. Инсульт и инфаркт все чаще встречается среди довольно молодых людей. Почему же?
Согласно проведенным исследованиям, 27% людей моложе 40 лет подвержены тем же факторам риска, что и пожилые. Например, среди молодых женщин риск инсульта увеличивается при частых приступах мигрени с аурой, особенно если в это время женщины принимают различные гормональные контрацептивы. Поэтому последнее время неврологи совместно с гинекологами советуют очень внимательно относиться к выбору контрацептивов тем женщинам, у которых часто наблюдаются приступы мигрени. Стоит отметить, что мигрени с аурой сами по себе повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний как у женщин, так и у мужчин, хотя у последних мигрень с аурой встречается намного реже.
* Зрительные нарушения. Это могут быть линии, огни, пятна, мерцания. В тяжелых случаях – утрата зрения. Все проявления имеют обратимый характер.
* Нарушения чувственного восприятия. Кажется, что по телу ползают мурашки, человек ощущает покалывания, могут быть участки онемения. Все это тоже обратимо.
* Расстройства речи, которые тоже проходят вместе с приступом.
Во-вторых, среди молодых людей риск инсульта в значительной степени увеличивается в случае злоупотребления алкоголем и при курении. Исследования четко показывают, что если человек ведет здоровый образ жизни, не злоупотребляет вредными веществами и алкоголем, у него нет никаких серьезных заболеваний, то вероятность инсульта намного ниже, чем у тех, кто этого не делает.
Еще одним опасным фактором является повышенное или пониженное кровеносное давление — в одинаковой степени опасно как одно, так и другое. Кроме того, опасность представляет и так называемое "скачущее" давление.
Риск инсульта увеличивается при избыточном весе, отсутствии физической нагрузки и неправильном питании. Поэтому очень важно употреблять как можно больше фруктов и овощей, меньше соли, заниматься спортом (в этом случае благоприятное воздействие оказывает даже пара минут ходьбы в день). Обратить внимание стоит и на нарушения сердечного ритма. Иногда люди даже не знают о своих проблемах, не догадываются, что с сердцем что-то не так (неслучайно каждый раз, когда у человека случается инсульт или инфаркт головного мозга, врачи в обязательном порядке проверяют, имеет ли место скрытое нарушение работы сердца). Или же знают, но считают, что это сущие пустяки, несмотря на выписанные семейным врачом таблетки. Худший вариант — человек знает о проблемах сердца, не лечится и злоупотребляет алкоголем. Вероятность инсульта в этом случае максимальна.
Важна каждая минута!
Вечер. Бар, полно людей. У стойки сидит мужчина и попивает коктейли. Решив заказать очередной напиток, он открывает рот…и не может сказать ни слова. Он еще раз пытается. Еще раз. И не понимает, что с ним случилось. К счастью, что с ним происходит, понимает бармен и моментально, в ту же секунду, вызывает скорую помощь. Медики прибыли через пару минут и поспешили в ЭМО с подозрением на инсульт. Диагноз подтвердился. Правильные, быстрые действия, тромболитическая терапия и пациент спасен. Когда утром мужчина проснулся в больнице, он даже не помнил, что с ним произошло. Через неделю его отпустили домой. С ним все хорошо, у него нет тяжелых последствий, он вернулся к нормальной жизни.
Ежегодно в Эстонии от инсультов умирает около тысячи человек. Часто спасти пациента не удается из-за упущенного времени. Врачи постоянно напоминают, что обращаться к медикам нужно сразу же, как только появляются любые странные неврологические симптомы:
- внезапная слабость в лице, руке или ноге, чаще всего на одной стороне тела (попросите человека поднять обе руки — при инсульте руки будут на разном уровне или одна вообще не поднимется)
- внезапное помутнение сознания, проблемы с речью или с пониманием речи
- внезапные проблемы со зрением в одном или обоих глазах
- внезапное нарушение походки, головокружение, потеря равновесия или координации;
- внезапная асимметрия лица (попросите человека улыбнуться — при инсульте улыбка будет кривой)
Обычная практика: пожилому человеку стало плохо. Первое, что обычно делают в таком случае — звонят детям или внукам. А те — едут к своему родственнику посмотреть, что же случилось. И только тогда вызывают скорую. И вот в этот самый момент теряется драгоценное время, которое может быть спасительным для человека с приступом инсульта. Бригады скорой помощи очень компетентны в этих вопросах, они могут сразу понять, что случилось и что нужно делать. И если это подозрение на инсульт, то по договоренности между больницами, они звонят сразу дежурному неврологу.
Помните, что инсульт возникает внезапно. Действовать надо как можно быстрее — ценна каждая минута! Если вы заметили упавшего человека, не проходите мимо — может быть, ему нужна помощь. Вызовите скорую, помогите спасти чью-то жизнь!