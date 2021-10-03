Если человек шатается, это не значит, что он пьян: как понять, что нужно срочно вызывать скорую помощь

Причин инсульта может быть несколько: лопнул кровеносный сосуд, оторвался тромб, нарушился нормальный ток крови к какой-либо зоне головного мозга, произошла закупорка или сужение мозговой артерии. Все это приводит к тому, что клетки головного мозга перестают в достаточном объеме получать необходимые питательные вещества и, что самое главное, кислород, без которого они погибают.

Инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения, приводящее к поражению и гибели нервных клеток головного мозга. Само название происходит от латинского слова ”insultus”, что означает ”наскок, нападение, удар”. Еще врачеватели древних времен подметили симптомы инсульта, описывая их ”резкой потерей сознания в результате болезней головы”. Неслучайно долгое время эту патологию называли апоплексией, что в переводе с древнегреческого означало ”паралич” — один из основных симптомов и последствий инсульта.

Зима в том году выдалась суровая и снежная. Люди, укутавшись в шарфы, шапки и пуховики, спешили вечером с работы домой. Настолько сильно хотелось наконец-то очутиться в тепле, что никто не замечал (или не хотел замечать) лежащего недалеко от продуктового магазина мужчину лет 50. ”Пьянчуга, это ж надо так в мороз напиться. Вон аж на радостях стал криво улыбаться”, — думалось многим, кто смотрел на лежащего, странно подергивающегося одной стороной тела и бурчащего что-то невнятное себе под нос. Мужчина так и лежал на сугробе, смотря в небо большими зелеными глазами, уже почти не шевелился, лишь уголок губ предательски спускался вниз. Неизвестно, сколько он так пролежал, пока один из сердобольных прохожих не решил все же вызвать скорую. Медики приехали….но было уже слишком поздно. Мужчина умер, не приходя в сознание, через два часа после прибытия в ЭМО. Ни капли алкоголя в крови. Тяжелое кровоизлияние в мозг, упущенное время и сильное обморожение. И равнодушие прохожих, которые не распознали очевидные симптомы инсульта.

Одной из самых распространенных разновидностей инсульта является инфаркт головного мозга, который может длиться более суток и в ряде случаев приводит к тому, что человек остается инвалидом на всю оставшуюся жизнь. Причиной является закупорка сосудов головного мозга. Дальнейшее состояние человека зависит от того, какой именно кровеносный сосуд пострадал и какой участок головного мозга больше не работает. В случае инфаркта головного мозга очень часто наступает паралич одной стороны тела, полный паралич или паралич в легкой форме. Обычно наблюдается слабость в руках и ногах, часто — асимметрия на лице и так называемый ”скошенный” рот. В некоторых случаях может возникнуть нарушение речи: человек или вообще не может говорить, или его речь настолько невнятная, что ничего не разобрать.

А какой вариант для человека страшнее — инсульт или инфаркт головного мозга?



Это очень философский вопрос. Если представить человека, который пошел на работу, в магазин или просто играл с детьми, и тут у него произошло такое серьезное повреждение мозга, то разницы особой и нет — в любом случае это страшно! Человек не понимает ни одного слова, сам не может ничего произнести, у него парализована одна сторона тела, он не в состоянии понять, что происходит и не может себе помочь. В таких случаях часто в народе говорят, что это еще хуже, чем смерть. Люди боятся, что в их жизни может произойти что-то подобное, что они на долгие годы станут беспомощными и не смогут прожить без посторонней помощи.

Согласно медицинским данным, если происходит тяжелое кровоизлияние в мозг (инсульт), то обычно это все же, к сожалению, заканчивается смертью пациентов. А если человека поражает тяжелый случай инфаркта головного мозга, то он может остаться в живых, но качество этой жизни будет уже совершенно другим. Зачастую такие люди годами, если не десятилетиями, будут нуждаться в уходе.

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