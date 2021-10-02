ФОТО | Космический аппарат BepiColombo прислал первые снимки Меркурия

В ночь на субботу аппарат BepiColombo совершил первый из шести запланированных пролетов над планетой на высоте около 200 километров.

Hello, Mercury!



This splendid view of part of Mercury's northern hemisphere was captured by @ESA_MTM about 10 mins after #MercuryFlyby close approach, from a distance of 2420km. https://t.co/jjGKrsQXDH#ExploreFarther pic.twitter.com/EMhMJ5tKiN — Bepi (@ESA_Bepi) October 2, 2021

Новые снимки ожидаются в ближайшие дни.

BepiColombo - совместный японско-европейский космический аппарат. Он отправился в полет в октябре 2018 года. Путь к цели займет семь лет. BepiColombo составлен из двух космических кораблей Bepi и Mio, которые на подступах к Меркурию рассоединятся и будут проводить самостоятельные, дополняющие друг друга исследования.

В общей сложности BepiColombo пролетит мимо Меркурия шесть раз, после чего аппарат в 2025 году выйдет на орбиту ближайшей к Солнцу планеты.

Меркурий - единственная планета земной группы, кроме самой Земли, которая обладает глобальным магнитным полем. В этом смысле она - исключение. Это поле в три раза сильнее в северном полушарии, чем в южном.