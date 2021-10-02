В Грузии на фоне ареста Саакашвили проходят местные выборы

В Грузии в субботу, 2 октября, проходят местные выборы: избираются 64 мэра городов и самоуправляющихся общин и более двух тысяч членов сакребуло (муниципальных представительных органов). Выборы начались в 7.00 и завершатся в 19.00, пишет Deutsche Welle.

Грузинская оппозиция рассматривает данное голосование как референдум, который должен стать причиной для назначения досрочных парламентских выборов в том случае, если правящая партия "Грузинская мечта" не сможет набрать более 43 процентов голосов. Именно такое условие было внесено в соглашение по выходу из политического кризиса, которое весной 2021 года было подписано представителями правящей партии и оппозиции при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля.

Согласно недавнему опросу, рейтинг "Грузинской мечты" составляет около 36 процентов. Несмотря на то, что достигнутое при посредничестве Мишеля соглашение больше не действительно из-за выхода из него "Грузинской мечты", политологи полагают, что нынешние местные выборы могут вызвать волну протестов, если правящая партия не наберет 43 процентов и откажется объявлять досрочные выборы.

Задержание Михаила Саакашвили



Накануне в Тбилиси был задержан экс-президент Грузии Михаил Саакашвили — основатель партии "Единое национальное движение", которая длительное время не хотела присоединяться к соглашению, достигнутому под эгидой ЕС, и из-за позиции которой "Грузинская мечта" в итоге отказалась участвовать в нем.

Саакашвили заявил, что вернулся на родину, чтобы "защищать свободу" и призвал своих сторонников собраться на площади Свободы в Тбилиси 3 октября. Экс-президент Грузии вернулся на родину из Украины, где он получил гражданство и занимал различные государственные должности, в том числе пост губернатора Одесской области.

Председатель парламента Грузии Каха Кучава выразил уверенность в том, что отношения между Тбилиси и Киевом не испортятся после задержания Саакашвили. "Ничего не обострит грузино-украинские отношения. Задержание Саакашвили должно стать хорошим примером тому, что в Грузии нет места провокациям", — сказал он.