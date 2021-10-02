Европейское агентство подтвердило новые побочные эффекты от вакцин Johnson & Johnson и AstraZeneca

Тем не менее, ЕАЛС отмечает, что преимущества от введения вакцин против COVID-19 превышают возможные риски.

В свою очередь в Госагентстве лекарств Латвии подчеркнули, что при своевременной диагностике венозная тромбоэмболия и иммунная тромбоцитопения эффективно поддаются лечению. Там также призвали немедленно обращаться за медицинской помощью в случае, если возникает одышка, боль в груди, боль в ногах, отек ног, постоянная боль в животе, кровоизлияние или мелкие подкожные кровоизлияния в течение месяца после вакцинации J&J или AstraZeneca.