02.10.2021, 18:25
В России впервые с июля выявлено более 25 тысяч заражений ковидом(10)
Scanpix, TASS
За прошедшие сутки в России заразились коронавирусом 25 219 человек. Уже пятый день смертность от ковида держится на пиковых значениях.
Умерли от коронавируса за последние сутки 886 человек, сообщает Meduza.
Всего с начала пандемии зафиксировано 7 560 767 случаев заболевания коронавирусом. Умерли, по данным оперштаба, 209 028 человек.
Количество выявленных за день случаев заболевания в России стало максимальным с 16 июля.