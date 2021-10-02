В Латвии за сутки выявлено 1190 новых случаев заражения Covid-19, в Литве — 2066

Латвия

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1190 новых случаев Covid-19, скончались 10 пациентов с коронавирусом. Среди них только 229 человек оказались вакцинированными, 961 человек — не привиты.

Один из умерших за прошедшие сутки входил в возрастную группу 50-59 лет, трое — 70-79 лет, четверо — 80-89 лет, еще двое — 90-99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 в Латвии вырос с 517,8 до 552,7 случая на 100 000 населения. За последние 14 дней в стране выявлено 10 452 случая заболевания коронавирусом.

Литва

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2066 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончался 21 человек, сообщил в субботу Департамент статистики.

19 скончавшихся не были привиты, 2 — привиты. В числе скончавшихся был один человек из группы 50–59 лет, один — 60–69 лет. 9 скончавшихся входили в группу 70–79 лет, 8 — 80–89 лет. Еще два скончавшихся были из группы 90–99 лет.

За минувшие сутки было сделано 8349 прививок. На данный момент в Литве коронавирусом болеют 16 911.