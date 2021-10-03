Огромные сумки, вырезы в необычных местах и насыщенный синий — стилист рассказала об актуальных трендах и особенностях своей работы

Стиль — это способ сказать, кто вы есть, без слов (Рэйчел Зоуи).

Наш стиль — отражение нашей души. Почему это так? Об этом расскажет сегодняшний гость — Лада.

Опиши свою работу, не называя ее.

Моя работа — психология. Многие клиенты хотят полностью изменить свой гардероб, вслед за этим меняется и жизнь, поскольку изменяется восприятие человека в обществе. В ходе работы мы разбираем: что сейчас не так с гардеробом, какие проблемы из-за этого и как бы хотелось выглядеть.

Всегда спрашиваю, что ближе человеку, прошу прислать фото образов, которые нравятся. Мы очень много разговариваем, обсуждая все детали. (персональный стилист)

Если говорить про fashion стилиста, то там ты командный игрок, работающий на результат. Вместе с фотографом, моделью, визажистом создаётся картинка.

Как долго ты занята в этой сфере?

Сейчас идет четвертый год. Я начала работать еще в России, жила в маленьком городе, не путешествовала и всегда думала, что хорошо одеваюсь.

Потом со мной случился Питер. В поездку я взяла самую лучшую одежду. Приезжаю, смотрю на людей и понимаю, что ”что-то тут не так”. Я осознала, что ужасно одеваюсь.

Пришло понимание, что окружение влияет на нас как бы то не было, и пока ты не увидишь хороший пример, ты не поймешь, как действительно нужно, как правильно и красиво одеваться.

Приехала обратно в свой маленький город и стала смотреть все про стиль и больше узнавать об этом. В инстаграме я подписалась на некоторых людей, и в тот момент моя любимая блогерка выпустила свой курс ”stylist”.

Я поняла, что мне это нужно и пошла на свой первый курс. Отучилась там, параллельно смотрела разные видео на YouTube.

Позже у нас началась практика, далее курсовая, в которой нужно изменить свой образ. Я уже тогда начала вести Инстаграм, и поскольку город был маленький, у нас был всего один стилист, меня быстро заметили. После первого курса меня позвали работать в магазин, проводить клиентские дни со стилистом. Для меня тогда это было невероятно. Таким образом я сделала свои первые шаги.