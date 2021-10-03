Огромные сумки, вырезы в необычных местах и насыщенный синий — стилист рассказала об актуальных трендах и особенностях своей работы
Стиль — это способ сказать, кто вы есть, без слов (Рэйчел Зоуи).
Наш стиль — отражение нашей души. Почему это так? Об этом расскажет сегодняшний гость — Лада.
Опиши свою работу, не называя ее.
Моя работа — психология. Многие клиенты хотят полностью изменить свой гардероб, вслед за этим меняется и жизнь, поскольку изменяется восприятие человека в обществе. В ходе работы мы разбираем: что сейчас не так с гардеробом, какие проблемы из-за этого и как бы хотелось выглядеть.
Всегда спрашиваю, что ближе человеку, прошу прислать фото образов, которые нравятся. Мы очень много разговариваем, обсуждая все детали. (персональный стилист)
Если говорить про fashion стилиста, то там ты командный игрок, работающий на результат. Вместе с фотографом, моделью, визажистом создаётся картинка.
Как долго ты занята в этой сфере?
Сейчас идет четвертый год. Я начала работать еще в России, жила в маленьком городе, не путешествовала и всегда думала, что хорошо одеваюсь.
Потом со мной случился Питер. В поездку я взяла самую лучшую одежду. Приезжаю, смотрю на людей и понимаю, что ”что-то тут не так”. Я осознала, что ужасно одеваюсь.
Пришло понимание, что окружение влияет на нас как бы то не было, и пока ты не увидишь хороший пример, ты не поймешь, как действительно нужно, как правильно и красиво одеваться.
Приехала обратно в свой маленький город и стала смотреть все про стиль и больше узнавать об этом. В инстаграме я подписалась на некоторых людей, и в тот момент моя любимая блогерка выпустила свой курс ”stylist”.
Я поняла, что мне это нужно и пошла на свой первый курс. Отучилась там, параллельно смотрела разные видео на YouTube.
Позже у нас началась практика, далее курсовая, в которой нужно изменить свой образ. Я уже тогда начала вести Инстаграм, и поскольку город был маленький, у нас был всего один стилист, меня быстро заметили. После первого курса меня позвали работать в магазин, проводить клиентские дни со стилистом. Для меня тогда это было невероятно. Таким образом я сделала свои первые шаги.
Позже я стала работать с клиентами и через полгода у меня был первый мастер класс по стилю. После этого я взяла себе еще один курс от Школы Шопинга. Но этот курс оказался тратой времени и денег. Но после этого со мной начал сотрудничать еще один магазин. У нас была рубрика в Инстаграм, где я показываю с чем носить вещи и так же клиентские дни. Проработала я так год, провела еще два мастера класса. Параллельно занимаясь персональным стайлингом.
Развитие в моем городе прошло очень успешно, на мой взгляд.
Позже я переехала в Санкт-Петербург. Меня там никто не знал, поэтому я решила устроиться в магазин и меня взяли в мой любимый 12storeez.
Я начала себя активно продвигать в Инстаграм, писать фотографам, подключать рекламу в Инстаграм и меня быстро нашел один шоурум, с которым я начала сотрудничать как в своём городе.
Помимо этого работала персональным стилистом, сотрудничала с фотографами. За два года еще успела поработать ещё и в TOP TOP.
Полтора года назад переехала в Эстонию в момент пандемии.
Сразу же начала писать фотографам, визажистам для коллабораций и взаимного пиара. На меня никто не реагировал, но я все-таки собрала команду, но в последний момент все развалилось и всех нас закрыли по домам. Но после того как нас начали ”выпускать”, все встало на свои места.
Поработала с одним визажистом, начала делать контент. Еще раз съездила в Россию и вспомнила, что мне это действительно нравится. Вернулась и стала усиленно работать: писать всем блогерам, предлагать свои услуги бесплатно и нарабатывать клиентскую базу.
Сарафанное радио заработало, контент для Инстаграмм был готов и работа пошла сама собой.
Почему тебя интересует работа ”стилиста”, что именно в ней больше всего нравится?
У меня горят глаза от общения с людьми. Все очень разные: от историй жизни до гардероба. Конечно, пожелания похожие (выглядеть красиво и почувствовать себя уверенно), но каждый человек действительно особенный.
Я упоминала, что стилист как психолог, и это действительно так. Стилист — это про общение, психологию, развитое чувство стиля и постоянную новизну в информации.
Нужно постоянно что-то изучать, и мне это нравится. А ещё как говорит мой парень ”ты ходишь по магазинам, как все девочки, но тебе за это ещё и платят”.
Что такое стиль и почему люди выбирают профессию стилиста?
Я бы описала стиль, как внутреннее состояние, которое транслируется через внешние факторы (прическа, макияж, одежда и тд). Все это формирует стиль, не только одежда.
Для того чтобы найти свой стиль нужно охарактеризовать себя. Каждая характеристика будет отвечать на вопрос: ”какие вещи тебе нужны?”. Ты любишь простоту линий, цветов, материалов — попробуй минимализм. Дальше смотрим на вещи присущие этому стилю, отличительные черты.
Пример можно привести на черных брюках, которые для каждого стиля будут разными. Если это минимализм, то брюки будут прямого кроя, без лишних деталей. А вот если мы говорим про стиль ”гранж” то под него черные брюки, скорее всего будут кожаными. Таким образом мы отсекаем сначала своё внутреннее, вводим это в поисковую строку — находим название стиля. Позже смотрим на то какой он, раскладывая образы из примеров на составляющие. И идём выбирать подходящие вещи.
Но конечно, сейчас есть такой момент, что все стили смешиваются и можно носить все, самое главное — это хорошо себя в этом ощущать, чувствовать себя уверенно в выбранной одежде.
Стилистами рождаются или становятся?
Стилистами однозначно становятся. Есть стилисты, которые не обучались и это имеет место быть. Данная профессия не так давно появилась и те люди, которые работали раньше , имели врожденное чувство стиля, и работали подмастерьями у более опытных. Сейчас же всему можно научиться, проходить курсы и нарабатывать "насмотренность".
Она очень важна, нужно подписаться на нескольких людей, чей стиль тебе близок. Благодаря этому, можно понять как правильно комбинировать, будь то цвет или фасон, опираясь на образы блогера.
Как проходит обучение и насколько это затратно?
Во-первых, можно вообще обучиться без затрат, если человек ”чувствует” одежду, стильно одевается сам, и окружающие уже говорят, что хотят выглядеть также. Для этого вполне хватит различных видеоматериалов на YouTube, где рассказывается как быть стилистом, как одевать людей, как сочетать вещи, что сейчас в тренде и потом нужна лишь практика, практика.
Если же говорить о том, когда вкуса нет, то тут все зависит от способностей и желания человека. Можно учиться на одном объемном курсе и начать работать.
Все курсы примерно находятся в одной ценовой категории от 700 долларов. Курсы длятся по три месяца и после этого идет практика. Практика длится от 3 месяцев, ты работаешь бесплатно со всеми своими знакомыми и фотографами, нарабатывая портфолио и сарафанное радио.
Обучение начинается с работы над своим стилем. Я была на трех курсах и прежде всего мы раскрывали себя. Далее идет изучение типажей фигуры, стилей модных домов, стилевые приемы, работа с цветом, изучается история моды. Последний блок — это курсовая, на которой создают одну или несколько капсул, и происходит работа с живыми людьми или же образы на себе, если людей не получилось найти. С середины курса также постоянно происходит ”одевание себя”. Мы приходим в магазин, составляем образы под задание, отправляем преподавателям. Они оценивают, подсказывают и исправляют, если что-то не так. До начала работы пройдет примерно полгода.
В чем заключается работа стилиста?
Если очень кратко, то разбор гардероба начинается с беседы, чем человек занимается, куда ходит, какая одежда ему нужна и как он хочет себя позиционировать. После разбираем вещи на три категории (да, нет, ремонт). Каждая вещь отдельно разбирается, и я поясняю что так\не так с ней. Если вещей остается достаточно, то делаем образы на человеке, показываю новые комбинации, отвечаю на вопросы ”с чем же это носить”. Все комплекты фотографируем.
Если вещей недостаточно, фотографируем вещи по отдельности чтобы к ним докупить недостающие и составить образы уже после. Пишем список недостающих вещей. Потом мы можем договориться о совместном офлайн или онлайн шопинге. Конечным этапом является составление коллажей, готовых к носке образов, которыми после клиент будет пользоваться и не ломать голову по утрам с вопросом ”что же надеть сегодня”.
Если это шопинг, то сначала идет консультация. Вся беседа проходит в формате видеозвонка на 20-30 минут. На ней обсуждаются все подробности шопинга. Параллельно мы пишем список и далее я иду на пре-шопинг, нахожу нужные вещи, пишу себе план. Встречаемся в назначенный день и создаем/дополняем уже имеющийся гардероб.
Все эти опции можно сделать онлайн.
У стилиста еще может быть работа по стилизации съемок, работа с магазинами и т.д
Перечислишь основные плюсы работы?
Самый важный плюс — ты всегда хорошо выглядишь. Появляется много знакомств, происходит постоянное общение с людьми и иногда это может сыграть на руку. Приятный момент, еще заключается в том, что можно оправдать свой шопоголизм тем, что ”это нужно тебе для работы”.
Данная профессия вполне может быть мобильной и в этой работе нет гендерных/возрастных ограничений. Проявление себя, своего стиля — бонус данной профессии. Упомянуть можно также свободный график.
А минусы?
Первым минусом будет то, что на зарплату стилиста в Эстонии вы не будете жить на достаточном уровне. Все стилисты здесь, зачастую, имеют дополнительную работу. Рынок тоже расстраивает, поскольку нет широкого выбора магазинов и дизайнеров, которые создают "носибельные" вещи по адекватным ценам.
Ещё можно упомянуть, что заработок зависит от тебя, но это и плюс, и минус.
Насколько нужна работа стилиста?
У меня есть знакомые, которые прекрасно живут, одеваясь обычно, но чаще это люди, работающие дома. Но все равно, мы встречаем человека по одежде. Что бы не говорили. Хороший внешний вид поможет вам в первую очередь чувствовать себя уверенно, а это важно во многих сферах.
А стилист помогает почувствовать себя именно так. Поэтому да, профессия стилиста важна.
Может ли стилист сразу же определить какой имидж подойдёт человеку?
Если поговорить и задать нужные вопросы, то я могу сказать, но все таки нужно увидеть то, что ему нравится и как он хочет выглядеть, его гардероб. Я могу представить человека в одном образе, а человек хочет по другому- важно спрашивать, как он хочет.
Как понять что подходит человеку, в каком стиле ему создавать свой образ ?
Первое — это охарактеризовать себя и чтобы это сделать — надо развивать "насмотренность". Подписывайтесь на разных людей, чьи стили вам нравятся. Смотрите их образы, ”примеряйте” к себе.
Далее разбирается гардероб и необходимо спрашивать себя : ”надел бы этот человек (блогер который вам нравится) данные джинсы?”. Таким образом отсеиваются неподходящие вещи и можно приступить к написанию шопинг листа, опять же опираясь на человека, чей стиль близок. Нужно учитывать все детали, от материала до оттенка. По такой схеме можно самому создать свой новый стиль или дополнить интересными вещами/сочетаниями уже имеющийся.
Главное правило: чтобы развить чувство стиля, нужно постоянно смотреть на хорошие примеры.
Немного о трендах. Что сейчас модно, что можно уже выкинуть?
Сейчас нет такого, что можно выкинуть, если человек умеет это стилизовать. Если говорить про обычных людей, которые имеют стандартный гардероб, то можно отметить некоторые моменты. Узкие, тонкие , тянущиеся джинсы — выкидываем. Приталенные жакеты, которые заканчиваются до бедра — выкидываем. Тонкие джемперы, свитера с люрексом, застиранные и облегающие футболки так же не актуальны и не сделают вас краше.
Если говорить о трендах, то во-первых они не всегда всем нужны. Нужно умело ими пользоваться. На данный самый актуальный цвет грядущего сезона — electric blue, очень насыщенный синий. Если говорить далее, то актуальны удлиненные рукава, огромные сумки, вырезы в необычных местах.
Продолжительный тренд — экомех, в этом году остается актуальным. Темно-синий деним будет более актуален, чем обычно. И ещё немало трендов, но про них можно забыть, если ваша база не актуальна.
Главная ошибка при создании образа.
Незнание актуальных фасонов. Магазины продают одно и то же ”годами проверенное” и люди с ”замыленным” взглядом это покупают. Те самые тянущиеся джинсы с контрастной отстрочкой. Люди боятся пробовать новое, но нужно следить за обновлением фасонов и пробовать на себе что-то эдакое.
Опиши свою работу одним словом.
Для меня — помощь. Многие клиенты говорят, что после нашей встречи, они чувствуют себя увереннее и я понимаю, что помогла им в этом.
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