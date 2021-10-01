01.10.2021, 14:52
Михаил Кылварт: я не против работать четыре дня в неделю(20)
Sky radio
Мэр Таллинна Михаил Кылварт ответил на вопросы ведущих утреннего шоу ЗапуSKY! на SKY Радио Ольги Петровой и Натальи Минаевой. Он рассказал, что не против работать 4 дня в неделю, но есть целый ряд сфер, где это невозможно.
Если хотите узнать, кто помогает мэру собираться по утрам, любит ли он кофе, знает ли он, что значит слово кринжово и получился бы из Михаила хороший таксист, то смотрите трансляцию интервью на страничке SKY Радио в Facebook.