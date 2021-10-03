Как предпринимателю расти и развиваться вопреки коронакризису?(3)
Адаптивность и устойчивость — понятия, которые до сих пор для многих оставались лишь модными терминами в стратегическом документе, который все равно никто не читает, — быстро стали актуальными проблемами. Проблемами, которые необходимо решать сейчас, потому что от этого зависит выживание бизнеса.
Хотя призывы повысить готовность к борьбе с меняющейся экономической ситуацией звучали часто, очередной кризис застал всех нас врасплох. Незатронутыми не остались ни крупные, ни малые предприятия — как имеющие многолетнюю историю, так и находящиеся в начале своего пути. Для многих адаптация была сложной. Не будет легким и послекризисный период. Процесс изменений будет длительным, а в некоторых областях последствия глобального кризиса здравоохранения станут очевидны лишь после его завершения.
Тяжелые времена открывают возможности
Поведение людей и их потребительские привычки изменились с огромной скоростью. Походы по магазинам заменили покупки в интернет-магазинах, спортзалы — активные занятия на природе, люди научились готовить дома с семьей вместо того, чтобы питаться вне дома, и все больше времени стали проводить за городом. Однако ослабление ограничений не означает возврата к старым привычкам: изменившиеся модели поведения стали привычными и останутся с нами и после окончания пандемии.
Для многих предприятий это был очень трудный период. В ряде областей наблюдались простои. Пострадали, например, туризм, общественное питание, развлечения, пассажирский транспорт и т. д. По-прежнему много неопределенности и неуверенности. Почти всем пришлось реорганизовать свою работу и деятельность. Многие предприниматели были вынуждены частично или полностью закрыть свой бизнес.
Но, как говорится, чего хорошему кризису зря пропадать? Время быстрых перемен часто создает отличные условия для роста и развития — нужно лишь уметь замечать эти возможности и использовать их на благо себе.
Как предпринимателю быть готовым к переменам?
Быстро приспосабливающиеся вышли из прошлогодних передряг на подъеме успеха. Хорошая приспособляемость также является ключевым фактором для будущего — чтобы извлечь максимальную пользу из того, что ждет нас впереди. Готовясь к этим неспокойным временам, я бы рекомендовал нам взять пример с тех, кто вышел победителем из прошлогодней бурной борьбы и поставил свой бизнес на путь роста перед лицом вызванного короной кризиса.
Эти успешные предприятия объединяют четыре ключевых слова:
• Сотрудничество с учеными
Новые ”умные” решения и инновационные продукты и услуги часто появляются в результате сотрудничества между предприятиями и учеными. Эффективное сотрудничество помогает быстро преобразовать бизнес-процессы в сложные времена и открывает новые возможности в, казалось бы, безвыходных ситуациях. Сочетание хорошей деловой хватки и отраслевого опыта с научным подходом может привести к поразительным результатам.
• Цифровизация
Применяя новые технологии, можно оптимизировать бизнес, рабочие и производственные процессы, чтобы двигаться в сторону смарт-технологий. Цифровизация помогает лучше использовать ресурсы и работать более эффективно. Если предприятие привыкло постоянно совершенствовать свои процессы, оно будет готово гибко реагировать в случае неожиданного кризиса. Первый шаг к цифровизации поможет сделать новая услуга, предлагаемая уездными центрами развития для предприятий обрабатывающей промышленности, а также ряд услуг EAS.
• Электронная торговля
Продажа товаров и услуг через интернет может помочь вам выжить в условиях, когда из-за ограничений вы не можете встречаться лицом к лицу с клиентами и ваши двери остаются закрытыми для них. А электронная торговля может вывести ваш бизнес на совершенно новый уровень — расширить клиентскую базу и увеличить оборот. В виртуальном мире ваши двери открыты 24 часа в сутки 7 дней в неделю для клиентов со всего мира!
• Ответственное и экологически устойчивое предпринимательство
В критические времена, когда главной задачей предприятия является выживание, ”зеленый поворот” может показаться отдаленной перспективой. Однако именно те, у кого есть свои ценности и четкое видение будущего, выходят из кризиса более сильными. Ответственное ведение бизнеса открывает перед предприятиями множество возможностей для совершенствования: оно помогает повысить производительность и качество, снизить затраты и является конкурентным преимуществом. Каждый начинающий предприниматель должен обязательно задуматься о своих экологическом и социальном следах.
Если вы хотите быть готовыми к переменам и расти в условиях следующих кризисов, эти четыре рекомендации стоит учитывать в своих стратегических планах.
Адаптируйтесь вместе с вашими клиентами
Но в эти переломные времена нельзя забывать об основах: важно знать, кто ваш клиент. Знание потребностей своих клиентов, постоянный анализ клиентской базы и формирование лояльности клиентов имеют решающее значение в сложные времена.
Потребности клиентов постоянно меняются, и предприятиям необходимо адаптировать свои планы и процессы к меняющимся моделям потребления, чтобы меняться вместе со своими клиентами. Это может означать серьезную реструктуризацию, но именно благодаря изменениям предприятие может вырваться из рутины обыденности и по-настоящему расти и развиваться.
Традиционная всеэстонская Неделя предпринимательства в этом году пройдет с 4 по 10 октября. Ознакомьтесь с программой Недели предпринимательства на сайте мероприятия. Зарегистрируйтесь и узнайте, как адаптироваться и побеждать в условиях меняющейся экономики!
Неделя предпринимательства координируется сетью Уездных центров развития и проводится при поддержке Европейского фонда регионального развития.