Михаил Саакашвили заявил, что вернулся в Грузию. Там он приговорен к двум тюремным срокам

”Доброе утро, Грузия. Восемь лет прошло”, — написал он.

Позже Саакашвили выложил видеообращение, в котором заявил, что находится в Батуми.

Как отмечает On.ge, пока неясно, действительно ли политик вернулся в Грузию или нет. В основанной им партии ”Единое национальное движение” заявили, что не знают подробностей.

В МВД Грузии заявили, что Саакашвили не пересекал границу страны.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили четыре уголовных дела. По двум из них в 2018 году были вынесены приговоры: Саакашвили получил шесть лет тюрьмы по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году и три года по делу об убийстве в 2006 году банковского сотрудника Сандро Гиргвлиани.

В конце сентября Саакашвили заявил, что вернется в страну вечером 2 октября, позже в сети появились фотографии брони его билета на самолет. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после этого заявил, что Саакашвили задержат, как только он пересечет границу.