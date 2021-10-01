Больничная касса: в Харьюском уезде улучшится доступность помощи врачей-специалистов
Для того чтобы медицинская помощь была качественной и более доступной на всей территории Эстонии, Больничная касса заключила новые договоры с частными медицинскими учреждениями, оказывающими специализированную медицинскую помощь. ”Такие частные клиники дополняют область услуг, предоставляемых больницами, и предоставляют людям дополнительный возможности получения специализированной помощи”, — сказал руководитель отдела по отношениям с партнерами Марко Тяхнас.
По словам Тяхнаса, в новом начинающемся периоде действия договоров по специализированной медицинской помощи будут добавлены крупные и стабильные оказатели медицинских услуг. Также увеличиваются и объемы лечебных случаев, которые Больничная касса закупает у частных клиник. ”Увеличение финансирования и более широкий выбор клиник означает, что врачи смогут принимать больше пациентов, а доступность специализированной медицинской помощи улучшится”, — добавил Тяхнас.
Инвестиции Больничной кассы в область специализированных медицинских услуг в четвертом квартале составит 11 миллионов евро, а в следующем году — около 55 миллионов евро. В последующие годы Больничная касса будет закупать все больше специализированных медицинских услуг в частном секторе.
Больничная касса оплачивает медицинские услуги только в том случае, если они были оказаны в медицинском учреждении, имеющим договор с Больничной кассой.
Человек с проблемой со здоровьем должен прежде всего связаться со своим семейным врачом. Именно он может наилучшим образом проконсультировать пациента и, при необходимости, направить к правильному врачу-специалисту.
Важно помнить, что Больничная касса оплачивает застрахованному лицу медицинские услуги только в том случае, если медицинское учреждение имеет договор с Больничной кассой. Марко Тяхнас объяснил, что нередко случается, что застрахованные пациенты неожиданно сталкиваются с необходимостью платить за лечение, и все потому, что они обратились в учреждение, не являющимся договорным партнером Больничной кассы. ”Прежде чем обратиться к врачу-специалисту, всегда спрашивайте, есть ли у данного медицинского учреждения договор с Больничной кассой и предоставляется ли медицинская услуга за счет Больничной кассы”, — порекомендовал Тяхнас.
Застрахованный человек имеет право выбрать наиболее подходящего ему врача-специалиста и время визита в любом медицинском учреждении, у которого есть договор с Больничной кассой. Наиболее подходящее для себя время приема можно найти на Портале Пациента (www.digilugu.ee), на данном сайте опубликовываются все доступные часы приема, которые предлагают различные медицинские учреждения по всей Эстонии. Договорные партнеры Больничной кассы по всей Эстонии предоставляют медицинские услуги всем застрахованным лицам независимо от места их жительства.
Обратите внимание!
Для посещения врача-специалиста требуется направление от семейного врача. Есть исключение — к офтальмологу, дерматологу, гинекологу и психиатру можно обратиться без направления.
При обращении в медицинское учреждение, имеющее договор с Больничной кассой, застрахованный человек должен оплатить только плату за визит.
Общегосударственная система дигитальной регистратуры - www.digilugu.ee.
В Харьюмаа при поддержке Больничной кассы специализированная медицинская помощь оказывается в 45 медицинском учреждении.
Начиная с октября в Харьюмаа к договорам по специализированной медицинской помощи присоединится 15 новых договорных партнеров Больничной кассы. Они будут оказывать специализированные медицинские услуги в дополнение к уже имеющим договор медицинским учреждениям. В Таллинне помимо больниц общего профиля, специализированную медицинскую помощь с поддержкой Больничной кассы будут предлагать несколько крупных частных клиник — таких как Medicum, Medita Baltics, Fertilitas и Confido.
Важным нововведением является и то, что в частной клинике Fertilitas в течение нового договорного периода кроме восстановительного лечения Больничная касса профинансирует также услуги в области общей хирургии, урологии, гинекологии и отоларингологии. Больничная касса также подписала договор о финансировании с медицинским центром Confido, где застрахованный человек теперь сможет получить бесплатную специализированную медицинскую помощь по десяти специальностям.
Если рассматривать изменения в разных специальностях, то в Харьюмаа наибольшее количество новых договорных партнеров добавилось в области глазных болезней, гинекологических заболеваний и болезни уха-горла-носа. Например, начиная с октября, помимо других медицинских учреждений, приемы офтальмолога в Таллинне будут проводится в офтальмологическом кабинете доктора Кай Ноор, в частных клиниках Almeda, Eye Surgery, Laservisioon и Carrara. В области гинекологии дополнительные приемы в качестве новых партнеров Больничной кассы предлагают Клиника Сексуального Здоровья, Confido, Таллиннский Центр специализированной медицинской помощи и Medisfäär. Оториноларинголога теперь можно посетить за счет Больничной кассы в частных клиниках Medisfäär, Almeda, Confido и Fertilitas.
Кроме того, несколько новых партнеров Больничной кассы (такие как стоматологические клиники Kaarli и Unimed) предоставляют услуги в области челюстно-лицевой хирургии.
Информацию о том, какие именно медицинские учреждения Харьюского уезда или других уездов являются договорными партнерами Больничной кассы, можно найти на сайте Больничной кассы www.haigekassa.ee/eriarstiabi.
Дополнительную информацию о договорных партнерах Больничной кассы по специализированной медицинской помощи, плате за визит и других вопросах, касающихся медицинского страхования, можно узнать на сайте Больничной кассы www.haigekassa.ee или по инфотелефону 669 6630.