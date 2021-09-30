Четвертая волна: медики рассказали о резком изменении первых симптомов COVID-19(14)
”Новый симптом коронавирусной инфекции — сильный насморк, чего не было раньше. Многие считают, что это говорит о том, что COVID-19 становится менее опасным, но это не так. Инфекция становится более стремительной. Если раньше пневмония развивалась у больных на седьмой день, то теперь это может случиться на третий день”, — отметил руководитель российского Профсоюза фельдшеров и работник скорой Дмитрий Беляков.
В публикации подчеркивается, что, начиная с первых дней у заразившихся наблюдаются симптомы, схожие с острым гриппом: боль и першение в горле, высокая температура.
По словам врача Александра Эдигера, у новых пациентов выражена неврологическая симптоматика: головокружения, головные боли, выраженная слабость. Он отметил, что ”имеет место быстрое поражение центральной нервной системы”, а длятся симптомы неделями.
Предыдущие выявленные нарушения в работе организма — боль в животе и диарея — стали ярко выраженными, к ним добавились тошнота и рвота. При анализах видны выраженные ферменты печени, что ранее не наблюдалось, подчеркнул Эдигер.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.