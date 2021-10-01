Тренировка на ноги и ягодицы, которая поможет вам выглядеть стройнее

1. Разминка. 2. Приседания — 20 раз. 3. Плие в статике с попеременными подъемами на носки — 15 раз. 4. Боковые выпады (перекаты) — 20 раз. 5. Сведение коленей в статическом мостике — 20 раз. 6. Мах вперёд 12 раз + мах назад 12 раз.

Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.