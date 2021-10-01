01.10.2021, 07:40
Тренировка на ноги и ягодицы, которая поможет вам выглядеть стройнее
Фото автора Karolina Grabowska: Pexels
Фитнес-блогер Виктория Кабакова делится очередным комплексом упражнений, для выполнения которых не обязательно ходить в зал.
Ну что, потренируемся? Отдых между упражнениями — 40 секунд, каждое упражнение нужно выполнить по 3 раза.
1. Разминка.
2. Приседания — 20 раз.
3. Плие в статике с попеременными подъемами на носки — 15 раз.
4. Боковые выпады (перекаты) — 20 раз.
5. Сведение коленей в статическом мостике — 20 раз.
6. Мах вперёд 12 раз + мах назад 12 раз.
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