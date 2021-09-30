Российско-итальянское противостояние в Лиге Европы: "Лацио" примет "Локомотив", "Наполи сыграет со "Спартаком"

В первом туре "Спартак" дома проиграл варшавской "Легии" (0:1). А вот "Наполи" первые очки в группе C уже набрал, сыграв вничью с "Лестером" (2:2).

"Локомотив" тоже уже с очками в группе E — гол Анджорина помог завершить домашний матч с "Марселем" вничью (1:1). А "Лацио" в первом туре уступило "Галатасараю" на выезде (0:1).