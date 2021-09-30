30.09.2021, 17:10
Российско-итальянское противостояние в Лиге Европы: "Лацио" примет "Локомотив", "Наполи сыграет со "Спартаком"
Фото: Scanpix
Во втором туре Лиги Европы схлестнутся сразу две пары клубов из России и Италии. В 19:45 "Наполи" начнет домашний матч с московским "Спартаком", а в 22:00 "Лацио" в Риме примет "Локомотив".
В первом туре "Спартак" дома проиграл варшавской "Легии" (0:1). А вот "Наполи" первые очки в группе C уже набрал, сыграв вничью с "Лестером" (2:2).
"Локомотив" тоже уже с очками в группе E — гол Анджорина помог завершить домашний матч с "Марселем" вничью (1:1). А "Лацио" в первом туре уступило "Галатасараю" на выезде (0:1).