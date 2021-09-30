Что можно съесть перед сном без вреда для здоровья: фитнес-тренер Юлия Смоли делится списком суперлегких перекусов

Через него проходит все. Уверена, что и у тебя случается. Поэтому читаем до конца, я дам рекомендации, как перекусить поздно вечером без вреда для фигуры.

Я против голодовок, против мучений. Вы можете перед сном чувствовать лёгкое чувство голода, но если вы мучаетесь, лучше поесть, иначе нормального сна не будет.

Так же лучше, понять почему к вечеру у вас такой большой голод, как правило это показатель слишком большого дефицита калорий. Вы могли создать его себе либо слишком жёсткой диетой, либо слишком большой активностью.

Если в течение дня я ела недостаточно углеводов, то ужинаю я большим салатом, нежирной белковой пищей и своими несъеденными за день углеводами. Как правило, это киноа, гречка или рис.

Если углеводы в течение дня я съела, то ужин у меня — большой салат, заправленный оливковым маслом и белковые продукты — рыба или мясо.

Важно не наедаться прямо перед сном. Правило, что нужно есть за 2 часа до сна, имеет основания. С полным желудком тоже не будет хорошего сна.

Чем перекусить за 2 часа до сна, если голодно:

салат с креветками (зелень, огурцы, креветки, яйцо, йогурт на заправку)

белковый омлет с зеленью (1 яйцо и 2 белка, зелень, 40 грамм нежирного сыра)

протеиновый батончик

половинка авокадо и слабосоленый лосось

Чем НЕ перекусывать вечером:

углеводами и чем-то сладким

фруктами

тяжёлой пищей (жирное мясо)

кофе

кефиром или творогом (может вызвать отеки)

тем, что на фото к этой публикации

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