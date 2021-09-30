Музей в секретном убежище: узнайте, как снимали культовый фильм "Сталкер"

Да, таки в Таллинне открылся небольшой музей посвященный этому культовому фильму, снятому в Эстонии. Открытие прошло в рамках Эстонского фестиваля дизайна. Место выбрали подходящее: музей занял убежище в районе Ноблесснер. Кстати, у команды ушел год, чтобы очистить помещение.

Тусклое освещение, сырость, потрескавшаяся краска на стенах — все это погружает гостей в атмосферу фильма. Основная коллекция музея — это фотографии со съемок фильма эстонского режиссера, оператора и фотографа Арво Ихо. На съемки Арво попал как практикант. Андрей Тарковский был худруком сборника короткометражек, которые снимал Ихо. В 1977 год Арво напросился к мастеру на практику.

Изначально "Сталкер" собирались снимать в Таджикистане, но землетрясение разрушило город, где должна была жить съемочная группа. После долгих поисков новых локаций выбор пал на Эстонию. Фильм снимали в квартале Ротерманна, у Культурного котла, на полустрове Копли, а также в 25 км от Таллинна у разрушенных ГЭС Ягала и Линнамяэ. Обе эти станции в то время не работали уже как с 1942 года (в наше время они восстановлены и работают по назначению).

Но вернемся к музею. В других двух комнатах находятся временные экспозиции. "Эхо в тишине" Яаники Арум — это звуковая пространственная инсталляция. А в другом зале размещена выставка проекта планируемого арт-научного парка на съемочных площадках "Сталкер" и заброшенных индустриальных зонах Ида-Вирумаа.

Вот такой вот получился музей. Ждем расширения и новых интересных выставок. Музей продолжит деятельность и после Фестиваля дизайна, правда, теперь, чтобы сюда попасть, нужно предварительно договориться. Адрес музея — Noblessner, Peetri, 5.

P.S. А знаете ли вы, что в 2008 году дабы увековечить память о фильме один из переулков квартала Ротерманна был назван переулком Сталкера?

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