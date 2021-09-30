На шеф-редактора The Insider Романа Доброхотова завели уголовное дело. Он объявлен в розыск

По ее данным, дело завели 7 сентября. Через две недели, 23 сентября, Доброхотова объявили в розыск — решение приняло следственное управление ФСБ.

Обыски у его семьи 30 сентября проходят в рамках этого дела — их проводят в квартирах родителей Доброхотова, его жены и сестры. Позднее их повезут на допрос.

По версии следствия, Доброхотов в период с 31 июля по 1 августа незаконно пересек российскую границу в Воронежской области.

В июле к Доброхотову приходили с обыском по делу о клевете, заявление написал голландский журналист, которого подозревали в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

У Доброхотова изъяли технику и загранпаспорт.