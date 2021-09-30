Роналду — король: помог "МЮ" выиграть и установил рекорд Лиги чемпионов

Но сначала все складывалось для "манкунианцев" не очень хорошо. "Вильярреал" был опаснее в первом тайме, постоянно угрожая воротам Де Хеа. В начале второй половины встречи испанцы повели в счете — Алькасер замкнул на ближней штанге, опередив Далота.

Но уже через 5 минут "МЮ" отыгрался — Теллес точно и сильно пробил с линии штрафной. "Манчестер" прибрал инициативу к своим рукам, стараясь во что бы то ни стало выиграть домашний поединок и реабилитироваться за сенсационное поражение от "Янг Бойз" в первом туре. Удалось это с выходом Лингарда на 89 минуте — именно с его паса через 5 минут, уже в добавленное время, Криштиану Роналду не промахнулся с близкого расстояния.

У португальца есть и еще один повод для гордости — теперь ему принадлежит рекорд по матчам, проведенным в Лиге чемпионов. Он побил рекорд экс-вратаря ”Реала” и ”Порту” Икера Касильяса. После встречи с ”Вильярреалом” на счету португальца стало 178 сыгранных матчей в главном европейском турнире а Касильяс в Лиге чемпионов провел 177 игр.