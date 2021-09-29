29.09.2021, 21:40
Эксперт: каждый третий инфицированный дельта-штаммом COVID-19 страдает от этой проблемы(18)
pixabay.com
Каждый третий заразившийся дельта-штаммом коронавируса сталкивается с проблемами с желудочно-кишечным трактом, тогда как еще весной прошлого года такой симптом проявлялся только у одного из пятидесяти заболевших. Об этом сообщил в среду замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Более часто стал поражаться желудочно-кишечный тракт. У трети пациентов [с дельта-штаммом] отмечается желудочно-кишечное расстройство, а еще весной прошлого года <…> изолированное поражение ЖКТ отмечалось только у 2%, это относительно редко", — сказал он в интервью радиостанции "Говорит Москва".
Он отметил, что дельта-штамм, ставший доминирующим в России и во всем мире, изменил представление ученых о коронавирусе, передает ТАСС.
В Эстонии, по данным Департамента здоровья, к осени практически 100% инфицированных составляли заразившиеся дельта-штаммом.
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