Эксперт: каждый третий инфицированный дельта-штаммом COVID-19 страдает от этой проблемы

"Более часто стал поражаться желудочно-кишечный тракт. У трети пациентов [с дельта-штаммом] отмечается желудочно-кишечное расстройство, а еще весной прошлого года <…> изолированное поражение ЖКТ отмечалось только у 2%, это относительно редко", — сказал он в интервью радиостанции "Говорит Москва".