29.09.2021, 17:47
ВИДЕО | Подросток-афганец ехал на запаске под фурой, направлявшейся в Латвию(4)
Serhii Hudak/UKRINFORM/SIPA/Scanpix
В Черновицкой области, на КПП "Порубное" (граница с Румынией) украинские пограничники обнаружили 16-летнего иностранца на запасном колесе под прицепом грузового автомобиля. Об этом пишет RusDelfi.lv.
Фура направлялась из Турции в Латвию. Выяснилось, что нелегал — 16-летний гражданин Афганистана.
"Таким образом он ехал уже третьи сутки, чтобы добраться до стран ЕС, сначала Франции", — говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.
По данным пограничников, грузовиком управлял гражданин Украины, не знавший о пассажире. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.
Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.