Уникальный случай: все билеты на матчи Чемпионата мира по хоккею в Тампере уже забронированы

Чемпионат мира по хоккею, который пройдет в следующем году в Финляндии, уже до старта стал уникальным. Впервые была использована лотерея на право покупки билета. Было подано более 1,6 млн заявок. Все билеты на матчи в Тампере забронированы. Остались билеты лишь на игры в Хельсинки и ограниченное число VIP пакетов.