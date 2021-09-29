29.09.2021, 16:56
Уникальный случай: все билеты на матчи Чемпионата мира по хоккею в Тампере уже забронированы
Фото: Scanpix
Как передает портал Yle, на чемпионате впервые использовалась система розыгрыша права на покупку билета. Было получено более 1,6 млн заявок. Теперь победители лотереи смогут выкупить их.
Чемпионат мира по хоккею, который пройдет в следующем году в Финляндии, уже до старта стал уникальным. Впервые была использована лотерея на право покупки билета. Было подано более 1,6 млн заявок. Все билеты на матчи в Тампере забронированы. Остались билеты лишь на игры в Хельсинки и ограниченное число VIP пакетов.
Победители права на покупку билета должны в среду получить об этом уведомление по электронной почте.
Чемпионат мира 2022 года пройдет в Тампере и Хельсинки с 13 по 29 мая. Игры сборной Финляндии будут проходить на новой ледовой арене в Тампере.