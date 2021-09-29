Лучший боец UFC после ареста: "Навсегда оставлю алкоголь в прошлом"

”У меня слишком сильная травма, чтобы употреблять алкоголь, мой мозг просто больше не может с этим справляться. Я навсегда оставлю алкоголь в своем прошлом. Превращу этот кошмар в лучшее, что когда-либо случалось в моей жизни. Сейчас самое время работать усерднее, чем когда-либо. То, что для дьявола — зло, то для Бога — благо. Возвращаюсь в седло”, — написал Джонс в историях Instagram.