29.09.2021, 15:12
Лучший боец UFC после ареста: "Навсегда оставлю алкоголь в прошлом"
Фото: Scanpix
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Джон Джонс, комментируя совой арест, заявил, что навсегда оставит алкоголь в прошлом.
”У меня слишком сильная травма, чтобы употреблять алкоголь, мой мозг просто больше не может с этим справляться. Я навсегда оставлю алкоголь в своем прошлом. Превращу этот кошмар в лучшее, что когда-либо случалось в моей жизни. Сейчас самое время работать усерднее, чем когда-либо. То, что для дьявола — зло, то для Бога — благо. Возвращаюсь в седло”, — написал Джонс в историях Instagram.
Американский спортсмен провел в профессиональной карьере 28 поединков, в которых одержал 26 побед. Ранее сообщалось, что Джон Джонс арестован в Лас-Вегасе по подозрению в домашнем насилии.