Без Клавана и Саппинена: главный тренер сборной Эстонии по футболу определился с составом на решающие матчи

Клаван переболел коронавирусом в августе. Хотя в сентябре опытный центральный защитник провел три полных матча за "Пайде", он не попал в список игроков сборной.

”Мы общались с Рагнаром. Он чувствует, что после коронавируса еще не на 100% оправился”, — пояснил Хеберли на пресс-конференции. ”Он играет за Пайде, но он слишком устает после игр. Поэтому мы решили не вызывать его играть на более высоком международном уровне”.

Хэберли добавил, что это не говорит о том, что Премиум-лига слишком слаба. ”Независимо от того, о какой стране мы говорим, игры сборных всегда проходят на более высоком уровне. На этот раз у нас есть только два выходных дня между играми, поэтому мы решили, что Клаван не будет участвовать”, — сказал швейцарец.

Кроме того, не вызван Рауно Саппинен, который в этом году забил за команду два гола в шести играх. Нападающий ”Флоры” лечит травму плеча, полученную в последнем матче Премиум-лиги против ”Вильянди”.

”Мы узнали диагноз в понедельник”, — сказал Хэберли, который пригласил вместо Саппинена Роберта Кирсси из "Левадии". ”В пятницу общались с Робертом, тогда его не было в списке. Но в понедельник я позвонил ему и теперь он с нами. Он забил два гола за выходные ("Левадия" победила "Легион" 2:1), это было решающим фактором для его вызова в сборную".

Эстония примет Беларусь 8 октября, и Уэльс — 11 октября.