Чемпионат мира подбирается к финишной прямой!
Хронологически первым полуфиналистом стала сборная Бразилии, которая в воскресенье днем с огромным трудом сумела пройти Марокко. Гол Родриго в середине первого тайма оказался единственным в этой встрече, несмотря на то, что у североафриканцев были моменты сравнять счёт ещё до перерыва. Отметим, что во втором тайме Бразилия показала очень дисциплинированную игру с оглядкой на свои ворота, и была близка ко второму забитому мячу, но голкипер марокканцев Реда Хияри до последнего держал свою команду в игре.
В полуфинале нас ждёт нестареющая южноамериканская классика: самая титулованная сборная мира – Бразилия встретится с действующим чемпионом – командой Аргентины. «Небесно-голубые» провели напряженный матч против россиян и смогли склонить чашу весов в свою пользу лишь после серии послематчевых пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 1:1 (на гол Леандро Куццолино ответил Артем Антошкин), а для того, чтобы выявить победителя в серии пенальти командам потребовалось целых 14 ударов. «Когда я отбивал пенальти, мне на ум приходило много вещей. Эмоции, радость и много переживаний, но все завершилось огромным облегчением. Когда ноги не могут этого сделать, ты побеждаешь сердцем. Это лучшее, что может быть», – подвёл итоги матча Нико Сармиенто, голкипер сборной Аргентины.
«Жаль, что такие замечательные команды должны были встретиться уже в четвертьфинале. В первом тайме мы пытались найти свою игру. Во втором тайме мы захватили инициативу, но не смогли использовать свои шансы. Команда сыграла хорошо, никого нельзя винить в этом проигрыше. Мы боролись до конца», заявил после матча игрок сборной России Артем Антошкин.
Испанцы и португальцы в своём полуфинале устроили настоящую драму: после безголевого первого тайма во второй половине команды порадовали любителей результативного футзала. Испанцы двумя быстрыми голами сделали заявку на выход в полуфинал, но португальцы нашли в себе силы не только ответить дуплетом, сравняв счет, но и вырвать победу в дополнительное время – 4:2.
Соперниками португальцев станет сборная Казахстана, преодолевшая сопротивление Ирана, причём как и в случае с португальцами, эта победа стала волевой. На перерыв команды уходили при счете 2:0 в пользу иранской сборной, но после перерыва Казахстан перевернул ход игры, забив трижды. После матча футболисты из Казахстана не скрывали своего счастья: «В первую очередь хочу поздравить наш народ с этой победой. Эта победа для вас. В начале игры у нас были трудности, иранцы показали свой опыт и мастерство. Но во втором тайме мы перевернули игру. Это исторический момент. Я не могу подобрать слов», – заключил после матча Даурен Турсагулов.
Полуфинальный матч между Бразилией и Аргентиной состоится 29 сентября, днём позже второго финалиста определят Португалия и Казахстан.