Чемпионат мира подбирается к финишной прямой!

Хронологически первым полуфиналистом стала сборная Бразилии, которая в воскресенье днем с огромным трудом сумела пройти Марокко. Гол Родриго в середине первого тайма оказался единственным в этой встрече, несмотря на то, что у североафриканцев были моменты сравнять счёт ещё до перерыва. Отметим, что во втором тайме Бразилия показала очень дисциплинированную игру с оглядкой на свои ворота, и была близка ко второму забитому мячу, но голкипер марокканцев Реда Хияри до последнего держал свою команду в игре.

В полуфинале нас ждёт нестареющая южноамериканская классика: самая титулованная сборная мира – Бразилия встретится с действующим чемпионом – командой Аргентины. «Небесно-голубые» провели напряженный матч против россиян и смогли склонить чашу весов в свою пользу лишь после серии послематчевых пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 1:1 (на гол Леандро Куццолино ответил Артем Антошкин), а для того, чтобы выявить победителя в серии пенальти командам потребовалось целых 14 ударов. «Когда я отбивал пенальти, мне на ум приходило много вещей. Эмоции, радость и много переживаний, но все завершилось огромным облегчением. Когда ноги не могут этого сделать, ты побеждаешь сердцем. Это лучшее, что может быть», – подвёл итоги матча Нико Сармиенто, голкипер сборной Аргентины.

«Жаль, что такие замечательные команды должны были встретиться уже в четвертьфинале. В первом тайме мы пытались найти свою игру. Во втором тайме мы захватили инициативу, но не смогли использовать свои шансы. Команда сыграла хорошо, никого нельзя винить в этом проигрыше. Мы боролись до конца», заявил после матча игрок сборной России Артем Антошкин.