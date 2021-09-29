Жизнь учеников после длительного дистанционного обучения: мнение ученицы таллиннской гимназии

Большая часть учеников считает, что дистанционное обучение намного легче, чем контактное, потому что меньше стресса и есть возможность попросить помощи у своих одноклассников. Но что так ли все хорошо на самом деле?

Опираясь на слова учеников и их результаты, можно сделать вывод, что дистанционное обучение пошло многим на пользу и появилась возможность подтянуть свои оценки. Появилась возможность пользоваться всеми источниками знаний в интернете.

Однако учителя считают, что информация, которая была дана на онлайн-уроке, очень плохо усваивалась учениками. Во время такого обучения отсутствовала дисциплина вовсе, потому что чувствовался домашний уют и комфорт, который отвлекал от полноценного обучения. Плюс тяжело было проверить настоящие знания ученика, так как ученик мог пользоваться посторонней помощью.

Дистанционное обучение вредит психическому и физическому здоровью детей?

На протяжении долгого времени у учеников проходило около 6 уроков в день. Это примерно 4,5 часа перед монитором компьютера. После уроков задавалось домашнее задание, которое приходилось выполнять при помощи гаджетов. Так же полное отсутствие активности. У многих подростков после уроков появлялись головные и глазные боли.

Мнение учеников разделилось: кто-то снова мечтает о дистанционном обучении, а кто-то даже слышать об этом не хочет. Ученики 10-го класса, которые сдавали выпускные экзамены, говорят, что было очень тяжело, потому что полученные знания было очень тяжело закрепить. Как оказалось, очень важен и зрительный контакт между учеником и преподавателем, так легче усваивается материал. Темы, которые были не до конца усвоены, приходилось разбирать с самого начала самостоятельно. Так что в этом плане стало намного тяжелее.

Сейчас в школах повторяют пройденный материал за предыдущий учебный год, и возвращение детей в школу стало событием...

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