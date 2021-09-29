Лечит все болезни и обладает магическими свойствами: каким фактам о рябине стоит верить?

Не сказать, что это выдающийся напиток, но вкусовые свойства рябины заметно поднялись в моих глазах. Потом доводилось пробовать рябину и в других ипостасях и сочетаниях: варенье из рябины с яблоками, конфеты с рябиной, рябиновый чай и даже рябиновый квас. Оказалось, это вполне достойные пищевые продукты. Важно только, чтобы используемые ягоды были полностью созревшими, приобретшими сладость и потерявшими былую терпкость, каковыми они становятся после первых заморозков, которые разрушают горечь от содержащегося в них гликозида сорбиновой кислоты.

Да, была когда-то такая традиция — петь за столом сообща песни. Они так и назывались — застольные. Представил, как сейчас за столом совместно пели бы, скажем, рэп. Бррр… А моё первое знакомство с рябиной, а точнее, с её плодами, состоялось, если не ошибаюсь, в трёх — четырёхлетнем возрасте. (О, это неистребимое желание малышей — всё попробовать, всё тянуть в рот, особенно запретные плоды). ”Фу, горечь”, — так я оценил тогда вкус маленьких красненьких ягодок и надолго после этого оставил эксперименты по их дегустации и употреблению. Камбэк состоялся много лет спустя, но там рябина уже выступала в качестве компонента, пожалуй, всем известной и популярной настойки — ”Рябина на коньяке”.

И ещё один непременно исполнявшийся народный песенный, как сказали бы в наше время, бестселлер или хит — ”Тонкая рябина”, литературным прообразом которого является стихотворение Ивана Сурикова ”Рябина”, в его основу легла легенда о злом колдуне, превратившем влюблённых девушку — в рябину, а юношу — в дуб, ставших разделёнными широкой рекой.

Помню из детства, ни одно праздничное застолье взрослых не обходилось без исполнения этой замечательной и душевной песни под названием ”Уральская рябинушка” /Музыка Евгения Родыгина, слова Михаила Пилипенко./

У кельтов слово ”sor” — терпкий, а ”aucupari” по-латыни — ловить птиц, видимо, связано с ловлей птиц, лакомящихся плодами рябины. В русском языке название произошло от других ассоциаций. Яркие крапинки ягод рябины, словно веснушки, заметные издали по древнеславянски ”рябъ” — рябой. Другие названия: герженбина, грабина, рабина, рабика, яробина, ереб.

Любят в народе рябину, пожалуй, не меньше чем берёзку. О ней слагают легенды, пишут песни и стихи. Веточки с плодами используют в качестве оберегов.

Дерево, как правило, многоствольное и иногда выглядит как кустарник. Цветёт с конца мая по начало июня. Растёт в различных типах лесов, по берегам рек, вдоль дорог, на лесных опушках.

Впрочем, на сегодняшний день насчитывается около ста видов и множество гибридных форм в роде семейства розоцветных, к коим относится рябина и есть, к примеру, гибриды с яблоней, грушей, боярышником, а также сорта (невежинский, сорбинка, сказочный), имеющие сладкий вкус и до морозов. Кстати, рябина морозоустойчива, и 45-градусные морозы ей нипочём.

Цветки опыляются при помощи насекомых, но способны и к самоопылению. Рябина хороший медонос. Рябиновый мёд ароматен и целебен, имеет красноватый оттенок.

В старину рябину считали превосходным средством против болезней и нечистой силы и приписывали ей чудодейственные свойства. Что касается лечебных характеристик ягоды, то абсолютно правы были наши предки — современные исследования их не только подтвердили, но и расширили область применения ягоды в медицинской практике. Она используется как поливитаминное, противоцинготное, желчегонное, вяжущее, мочегонное, слабительное, кровоостанавливающее и потогонное.

Также применяют при лечении аритмии, сердечной недостаточности, атеросклероза, гипертонии, геморроя, золотухи, дизентерии, заболевании лёгких и ревматизме. Сорбит, присутствующий в плодах, понижает содержание жира в печени и холестерина в крови. И на этом список болезней, которые лечат чудо-ягодой, не исчерпывается, перечислять все — места не хватит. При этом полезны не только ягоды, но и листья, которые, к примеру, выделяют фитонциды — летучие вещества, убивающие бактерии. Каждый охотник знает, что стоит опустить веточку рябины с листьями на 2-3 часа в ёмкость с болотной водой, и она становится пригодной для питья без предварительного кипячения.