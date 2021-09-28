За что принято критиковать Керсти Кальюлайд и насколько справедлива такая критика? Блогер поделился биографическим видео о президенте Эстонии

"10 октября заканчивается срок полномочий действующего президента Эстонской Республики Керсти Кальюлайд. Первая женщина президент Эстонии, для некоторых, оказалась весьма неоднозначной персоной. Однако нельзя отрицать того факта, что госпожа Кальюлайд с особым усердием следила за исполнением законов Конституции и с гордостью представляла нашу страну на международном уровне. При ее содействии Эстония стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН, получив возможность активно участвовать в жизни международного сообщества.

В этом видео я постарался разобрать каждый спорный аспект ее пятилетнего президентства, начиная с конфликта с правыми консервативными политическими силами Эстонии, заканчивая акцией с фонариком. Каждый президент Эстонии внес свою лепту в развитие нашего государства, и Керсти Кальюлайд надежно закрепила все труды своих предшественников и вывела Эстонию на совершенно новый уровень мировой политики" — пишет автор в описании к ролику.

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