РЕЦЕПТ | Жареный рис в тайском стиле: порадуйте своих близких чем-то особенным!

Это тайское блюдо готовится очень быстро из минимума продуктов — недорого и вкусно. Обязательно попробуйте приготовить дома, оно совершенно не острое! Еще до того как переехать в Эстонию и пойти учиться на повара, я трижды зимовала в Таиланде и успела по достоинству тайскую кухню. Жареный рис можно было попробовать в любом кафе или ресторане. Готовили его везде немного по-разному, но всегда было очень вкусно и недорого.

Вам понадобится:

отварной рис

овощи (возьмите, какие любите, я беру: морковь, цукини, баклажан, помидор, огурец, паприку)

любое сырое мясо — проще всего куриная грудка, но можно взять свинину, говядину, индейку, утку. Если вы вегетарианец, можете вообще мясо не брать)

яйцо

соевый соус

чеснок

свежий имбирь

перчик чили, белый перец тоже пригодятся, но можно и без них.



Готовить удобнее на 1 порцию, максимум на 2 (на моих фото я готовлю на 2 порции), но приготовление занимает не более 5 минут, так что можете готовить по очереди.

Рис, овощи и курицу отмеряем на глаз, порция каждого из ингредиентов примерно размером с кулак, ну, вы знаете, сколько примерно готовы съесть. Мяса нужно тоже совсем немного — 100-200 грамм. Овощи — по 2-3 кружочка цуккини и баклажана, моркови столько же, у помидорки можно обрезать попку.

Рис нужно отварить заранее, отлично подходит отварной рис, который остался со вчерашнего дня в холодильнике. Но можно и специально отварить, как вам нравится, в мультиварке или рисоварке рис варится очень быстро.

Тайцы для готовки используют сковороду вок, но если у вас его нет — это вообще не проблема. Возьмите большую сковороду и хорошо ее разогрейте на сильном огне. Налейте масла, сильно не экономьте, и бросьте туда раздавленный зубчик чеснока, пару кусочков имбиря и кусочек перчика чили, все это должно хорошо зажариться, даже сгореть. Это нужно, чтобы ароматизировать масло.