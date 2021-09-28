РЕЦЕПТ | Жареный рис в тайском стиле: порадуйте своих близких чем-то особенным!
Это тайское блюдо готовится очень быстро из минимума продуктов — недорого и вкусно. Обязательно попробуйте приготовить дома, оно совершенно не острое! Еще до того как переехать в Эстонию и пойти учиться на повара, я трижды зимовала в Таиланде и успела по достоинству тайскую кухню. Жареный рис можно было попробовать в любом кафе или ресторане. Готовили его везде немного по-разному, но всегда было очень вкусно и недорого.
Вам понадобится:
- отварной рис
- овощи (возьмите, какие любите, я беру: морковь, цукини, баклажан, помидор, огурец, паприку)
- любое сырое мясо — проще всего куриная грудка, но можно взять свинину, говядину, индейку, утку. Если вы вегетарианец, можете вообще мясо не брать)
- яйцо
- соевый соус
- чеснок
- свежий имбирь
- перчик чили, белый перец тоже пригодятся, но можно и без них.
Готовить удобнее на 1 порцию, максимум на 2 (на моих фото я готовлю на 2 порции), но приготовление занимает не более 5 минут, так что можете готовить по очереди.
Рис, овощи и курицу отмеряем на глаз, порция каждого из ингредиентов примерно размером с кулак, ну, вы знаете, сколько примерно готовы съесть. Мяса нужно тоже совсем немного — 100-200 грамм. Овощи — по 2-3 кружочка цуккини и баклажана, моркови столько же, у помидорки можно обрезать попку.
Рис нужно отварить заранее, отлично подходит отварной рис, который остался со вчерашнего дня в холодильнике. Но можно и специально отварить, как вам нравится, в мультиварке или рисоварке рис варится очень быстро.
Тайцы для готовки используют сковороду вок, но если у вас его нет — это вообще не проблема. Возьмите большую сковороду и хорошо ее разогрейте на сильном огне. Налейте масла, сильно не экономьте, и бросьте туда раздавленный зубчик чеснока, пару кусочков имбиря и кусочек перчика чили, все это должно хорошо зажариться, даже сгореть. Это нужно, чтобы ароматизировать масло.
Пока все это жарится, нарежьте ваши овощи красивым мелким кубиком. Если сковорода, где лежит чеснок и имбирь, начала сильно дымить, а вы еще не нарезали овощи, уберите ее с огня, потом разогреете еще.
Курицу нарежьте небольшими тонкими ломтиками.
Уберите со сковороды имбирь, чеснок и перчик, бросьте туда курицу и жарьте, постоянно помешивая лопаткой, пока она не побелеет. Если есть молотый белый перец — он будет очень кстати. Жарим все на максимальном огне!
Отодвиньте курицу в сторону, разбейте на сковороду яйцо, слегка перемешайте лопаткой, чтобы яйцо все приготовилось.
После этого добавьте наш вареный рис, все перемешайте и еще минуту обжарьте.
Добавьте овощи, жарьте еще минуту.
Добавьте 1-2 столовых ложки соевого соуса, мне нравится Kikkoman, хорошо перемешайте и вуаля, блюдо готово! Сверху можно посыпать проростками маша, если любите. Приятного аппетита!
Понравилось? Есть вопросы — посмотрите мое видео, где я готовлю похожее блюдо, вок с лапшой.
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