Выборы 2021
27.09.2021, 19:56

У EKRE в Ида-Вирумаа не хватает кандидатов

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EKRE esitas sama eelnõu juba eelmise valitsuse koosseisus.
EKRE esitas sama eelnõu juba eelmise valitsuse koosseisus.
Foto: Priit Simson
Основной причиной, которая мешает Эстонской консервативной народной партии (EKRE) сформировать более высокую поддержку для победы на предстоящих 17 октября местных выборах, является нехватка кандидатов, пишет rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Их, к сожалению, мало. Кроме того, в их списках мало известных имен. Это не значит, что им вообще не удастся добиться здесь успеха, однако он точно будет скромнее, чем следует из нынешних опросов", — прокомментировал результаты опросов на страницах своего издания главный редактор "Северного побережья" Эрик Гамзеев.

Председатель ида-вируского отделения EKRE Арво Аллер признал, что несмотря на высокую поддержку, партии было трудно найти кандидатов.

"У нас нет таких звезд, как у некоторых партий. Наш избиратель — простой работающий человек, который заботится о своих семье и детях. Нам важно, чтобы поддержку получили те, кто решил взять ответственность и баллотировался", — добавил он.

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