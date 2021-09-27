Президент Азербайджана заявил о претензиях к российским миротворцам в Карабахе

”Конечно, есть вопросы, которые нас не устраивают, по которым у нас есть претензии. В первую очередь это связано с незаконными визитами иностранных граждан на наши земли. Мы неоднократно поднимали этот вопрос”, — сказал Алиев.

Президент отметил, что иностранные граждане или транспортные средства не могут въезжать в районы, принадлежащие Азербайджану, без разрешения властей. И этот вопрос, по словам Алиева, ”не решен на 100%”.

Он отметил, что незаконный въезд иностранцев в Нагорный Карабах фиксируются ”крайне редко”, и в результате политики и ”настойчивости” Баку такой практике ”приходит конец”.

Среди случаев такого незаконного проникновения в Нагорный Карабах Алиев назвал инцидент с ”группой саботажа”, которую отправили на ”освобожденные земли” через 15–20 дней после окончания последнего вооруженного конфликта с Арменией. Она якобы воспользовалась Лачинским коридором, который контролируют российские миротворцы. Участников группы задержали, Азербайджан отказывается признавать их военнопленными, поскольку ”война на тот момент кончилась”.

Алиев подчеркнул, что ”диверсионная группа” вошла в гуманитарный коридор, когда российские миротворцы еще не полностью разместились. ”На тот момент было много пробелов. Здесь мы должны быть справедливыми. Тогда они еще не взяли под полный контроль зону ответственности. Армяне воспользовались этим и проникли на наши освобожденные земли. Но в целом деятельность российских миротворческих сил можно оценивать положительно”, — отметил президент.

В ноябре 2020 года после почти полутора месяцев боев в Нагорном Карабахе Армения и Азербайджан при посредничестве России заключили мирное соглашение. Согласно ему, Ереван обязался вывести войска из региона и передать Баку районы буферной зоны, а также оставить за ним все занятые территории.

Проконтролировать заключенное между сторонами перемирие направили почти 2 тыс. российских миротворцев. Они могут находиться в Нагорном Карабахе в течение пяти лет с возможным автоматическим продлением, если ни одна из сторон не выразит возражение за полгода до окончания срока, напоминает РБК.