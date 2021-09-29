РЕПОРТАЖ RusDelfi | В прифронтовых поселках на Востоке Украины обстрелы не прекращаются, работы нет, люди выживают за счет огорода

Город состоит из нескольких поселков: Золотое-1 (Карбонит), Золотое-2 (Завод), Золотое-3 (Стахановец) и Золотое-4 (Родина) — они находятся под контролем украинской стороны, а Золотое-5 (Михайловка) — под контролем непризнанной ЛНР.

Направляемся в поселок Золотое-4. Без волонтеров ”Восток SOS” в города, которые находятся на линии соприкосновения — еще ее называют линией разграничения, не попасть.

Уже на въезде в Золотое-4 Константин говорит, указывая в сторону: ”Туда километр — и уже неподконтрольная территория”. Еще минуты через три он сообщает, что линия соприкосновения уже находится в 300–500 метрах от нас.

”Вот эту проволоку, натянутую вдоль дороги, лучше не переступать”, — предупреждает Евгений. Поясняет — пройдя всего несколько метров, можно уже не вернуться.

В поселке встречаем местную жительницу Марину Нинкину. По ее словам, в селе до сих пор нестабильно. ”Обстрелы практически ежедневно, прилеты вдали слышны постоянно, — рассказывает она, уточняя, что обычно такое происходит по вечерам. — Они не так слышны, если ты находишься в Солнечном или Горском, а если дома (в Золотом-4, — прим.), то дома аж подпрыгивают”.