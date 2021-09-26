Пятый день подряд в Петербурге отмечена высокая госпитализация с COVID-19

Это максимальный показатель с начала августа. Ранее он фиксировался на этой неделе — в субботу и в четверг. В пятницу сообщалось о 348 новых пациентах больниц с коронавирусом.

Госпитализация растет с понедельника, когда сообщалось о 211 человек за сутки. В последние пять дней в Петербурге в больницы направляют более 300 человек ежедневно.

На пике эпидемии в конце июня число госпитализированных превышало тысячу человек в сутки.

Общее число пациентов больниц на этой неделе выросло почти на 400 человек. По данным на воскресенье, сейчас в ковидных стационарах лежат 4 764 человека, что сравнимо с ситуацией в середине августа.

В воскресенье отмечен антирекорд в целом по заболеваемости коронавирусом в Петербурге. За последние сутки выявлено 2 055 новых случаев. Это максимальный показатель за всю третью волну, которая наблюдалась летом. Он совпадает с данными по заболеваемости в конце января, когда вторая волна пошла на спад.

На уходящей неделе в связи с увеличением заболеваемости власти вынуждены были открыть еще два ковидных стационара. В комитете по здравоохранению "Интерфаксу" ранее сообщили, что пациентов с коронавирусом начали принимать больница Святителя Луки и Николаевская больница, находящаяся в Петергофе.

Сейчас в Петербурге работает 16 ковидных стационаров (13 городских и 3 федеральных).

С начала этой недели число ковидных мест в больницах Петербурга увеличилось на 550 до 5 863.

Несмотря на это доля свободных коек сейчас составляет 19%, что сопоставимо с данными начала недели. Две недели назад доля свободных мест приближалась к 30%.

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