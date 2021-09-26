Германия выбирает новый бундестаг: самое интересное

День парламентских выборов в Германии не станет последним днем карьеры Меркель. Она останется в должности и.о. главы правительства до формирования нового кабинета министров. В течение последних десятилетий новые канцлеры и кабинеты министров принимали присягу в среднем спустя четыре-шесть недель после выборов. Но, к примеру, в 2017 году для формирования новой правящей коалиции потребовалось пять с половиной месяцев.

Долгое время в борьбе за пост канцлера кандидат от ХДС/ХСС соперничал с представителем СДПГ. Эти две политические силы десятилетиями доминировали в ФРГ и решали между собой вопрос о власти. Более мелким партиям была отведена лишь роль младшего партнера в правящей коалиции. На сей раз в спор двух тяжеловесов вмешались "зеленые", которые за прошедшие годы превратились в серьезного оппонента консерваторов и социал-демократов.

На протяжении последних 16 лет правительство ФРГ возглавляла Ангела Меркель (Angela Merkel)из консервативного Христианско-демократического союза (ХДС). На нынешних выборах она не выдвинула свою кандидатуру. 67-летняя Меркель заканчивает деятельность на посту канцлера ФРГ и собирается на пенсию. Блок ХДС/ХСС на этих выборах в бундестаг представляет Армин Лашет (Armin Laschet). Кроме него за пост канцлера ФРГ борются кандидат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — Олаф Шольц (Olaf Scholz) и кандидат от партии "Союз-90/"зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock). То, что в 2021 году три, а не две партии выставили своих кандидатов в канцлеры, — особенность нынешних выборов.

В воскресенье, 26 сентября, в Германии проходят парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени и будут работать до 18.00. В чем особенность этих выборов, сколько партий в них участвует и кто может стать новым канцлером? DW — с ответами на главные вопросы о нынешнем голосовании.

Почему избиратели имеют по два голоса?





Немецкий парламент насчитывает не менее 598 депутатов. Формируется он по смешанной системе. Половина мест отводится кандидатам, которые были избраны в 299 одномандатных округах простым большинством голосов, то есть по мажоритарной системе. Вторая половина распределяется между кандидатами, прошедшими в бундестаг по партийным спискам, в зависимости от того, сколько голосов получила та или иная партия.

Поэтому немецкие избиратели на парламентских выборах отдают два голоса. Первый определяет, кто из политиков будет представлять в бундестаге каждый из 299 одномандатных округов. Второй голос решает, кто окажется в бундестаге по партийным спискам. Именно распределение вторых голосов избирателей оказывает решающее влияние на соотношение сил в будущем парламенте.

Например, если какая-либо партия получила в итоге 35 процентов вторых голосов, это значит, что в новом парламенте у нее будет 35 процентов мест. Когда выясняется, сколько мест завоевала партия благодаря отданным за нее вторым голосам избирателей, депутатские мандаты распределяют с учетом партийных списков, которые составляют из земельных партийных списков.

Немецкие избиратели могут разделить первый и второй голос — поддержать в одномандатном округе кандидата от одной партии и одновременно проголосовать за партийный список другой партии. Места в бундестаге получают партии, которые набрали не менее пяти процентов голосов или не менее трех прямых мандатов.

Почему численность депутатов бундестага постоянно растет?





Но если одна из партий получила по результатам голосования больше прямых мандатов, чем ей полагалось бы по результатам подсчета вторых голосов, то эти мандаты у нее не отбирают, а приплюсовывают к общему числу завоеванных ею мест в парламенте. Такие мандаты получили название дополнительных. Но на этом казуистика с распределением мест в парламенте не заканчивается.