Талибы в Афганистане повесили тела четырех человек

Захватившие в Афганистане власть боевики движения "Талибан" казнили четырех жителей северо-западной провинции Герат, которые были обвинены в похищении людей. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщило местное агентство Aamaj News.

Тем временем агентство Associated Press со ссылкой на свидетелей сообщает, что талибы сначала застрелили мужчин, а потом подвешивали их тела на обозрение.

По словам свидетеля, талибы объявили в центре города, что четверо мужчин были пойманы на участии в похищении людей. Затем их расстреляли. Чуть позже начальник районной полиции в Герате сообщил, что члены "Талибана" спасли похищенных отца и сына. Он добавил, что в ходе перестрелки один из талибов и мирный житель были ранены, а четверо похитителей оказались убиты.

На распространенных кадрах видно, как четырех мужчин повесили при большом скоплении людей.

Представители радикалов пока не комментируют произошедшее, хотя ранее один из основателей движения мулла Нуруддин Тураби в интервью агентству Associated Press заявлял, что "Талибан" планирует возобновить публичные казни, начиная с практики отсечения конечностей за воровство.