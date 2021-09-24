Провокации Беларуси на границе с Литвой стали еще более дерзкими: впервые нелегал вел себя таким образом

Лаворишкская застава — это 22 км границы с Беларусью.

По словам Кириловаса, в 2019 г. там была установлена современная система видеонаблюдения, проложен волоконно-оптический кабель Optasense.

"Эти две системы дополняют друг друга, поэтому перейти границу незамеченным практически невозможно", — сказал Кириловас.

"Наша застава не входит в число тех, где нагрузка была одной из самых больших. Но я смело могу заявить, что мы все случаи нарушения границы выявили очень быстро", — заверил он.

Он сказал, что с 3 августа, когда в силу вступил запрет на принятие нелегалов, незаконно переходящих границу, на этом участке не впустили около 40 человек.

Он рассказал, что агрессивный способ попытки перехода границы был зафиксирован в минувший понедельник. Это был первый случай таких наглых действий нелегала.

"Практически во всех случаях не приходилось применять ни физическую силу, ни специальные средства. Только в понедельник пришлось развернуть наглого иранца. Он рассердился, что его не пускают, бранился и камнями бросался", — рассказал Кириловас, заметив, что и в этом случае физическую силу применять не пришлось.

"Через какое-то время мы видели, как на белорусской стороне появилась машина, которая увезла этих мигрантов", — сказал пограничник.

Кириловас сказал, что на таких поросших лесом территориях незаменимые помощники — кинологи с собаками

"Кинологи — большое подспорье. Фактически многое зависит от их успешной работы, здесь лес. Ведь людей иногда приходится искать в лесу, поэтому много работы у кинологов с собаками", — сказал он.

Специалист заметил, что нет какой-то системы, которая позволила бы предугадать, когда и в каком месте у границы могут появиться нелегалы.

"Я пытался отследить систему, но ее нет. И среди бела дня идут, и ночью, и вечером, и утром. Даже в том, где появятся, нет системы. На всем участке 22 км фиксируются эти нарушения", — сказал Кириловас.

Он заметил, что количество белорусских пограничников у границы варьирует. Но в последнее время их стало меньше.