RusDelfi на Востоке Украины | Директор школы в Трёхизбенке: самое ужасное — то, что дети и учителя вообще не могли улыбаться

”Самое ужасное — это дети, которые вообще не могли улыбаться. Да и учителя тоже. В 2015 году людям, которые возвращались в село, было тяжелее чем тем, которые здесь оставались все время. Нам уже было все равно, понимаете. Каждый день свистит, стреляют, кого-то убивают. А люди, которые вернулись, они боялись выходить на улицу, им было страшно. У нас же страха никакого не было, но учителя не улыбались, никто даже голову не поднимал, это, конечно, ужас. В одном классе, который мы выпустили в этом году, ребята уже поступили в учебные заведения, но мне кажется, что они так и не адаптировались. В 2014 году они были учениками 5-го класса, то есть это переход с начальной школы в среднее звено, период адаптации. Он всегда сложный для детей”, — говорит Васильева, отмечая, что к нынешнему моменту дети уже стали улыбаться.