За рубежом
24.09.2021, 17:38

RusDelfi на Востоке Украины | Директор школы в Трёхизбенке: самое ужасное — то, что дети и учителя вообще не могли улыбаться

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Роман Старапопов
В 2014 году, когда на востоке Украины начались военные действия, село Трёхизбенка, которое до сих пор находится на линии разграничения, интенсивно подвергалось обстрелам. Директор прифронтовой трёхизбенской школы Галина Васильева вспоминает, что несколько лет с начала боевых действий ученики не могли улыбаться. Многие даже не поднимали головы.

”Когда начались эти события, мы были в летнем отпуске, поэтому никто в принципе ничего не понимал. Когда пришел август, в школе уже были военные. И потом, когда мы стали интересоваться, что же нам делать — ведь подходит сентябрь — наш директор перестала выходить на связь”, — вспоминает нынешняя директор школы Галина Васильева, которая тогда была простым учителем.

К сентябрю в селе осталось мало учителей. По словам Васильевой, когда учителя стали выяснять, что же делать и что с ними будет дальше, то из департамент образования никто ничего не мог ответить.

”Потом нас пригласили военные, которые базировались здесь, на территории села, с разных формирований. И они нам сказали, что кому-то надо взять на себя ответственность и начинать учебный процесс.

”Сначала директором школы согласился стать один из учителей — мужчина. Потом ему начали угрожать, и его семья выехала в Киев. Семья настояла на том, чтобы и он тоже выехал. В один из дней я приезжаю в школу, а мне говорят: поздравляем, вы теперь директор школы. Извините, встать и голосить, что я не буду, я не хочу, я не могу, это было вообще некорректно и неправильно”, — рассказывает Васильева о том, как приняла на себя руководство школой.

Обучение в амбулатории

10 ноября 2014 года, в самый разгар боевых действий, школа переехала в местную амбулаторию, потому что другого помещения для обучения не было. ”Амбулатория не отапливалась, стреляли без конца, гибли люди. 2014-2015 годы — самые ужасные. Учителя разъехались. Оставалось около 28 детей. Обучение проходило раз в неделю. Дети приходили пешком, кто-то на велосипедах из Кряковки. Учителя с ними занимались по чуть-чуть, давали домашнее задание”, — вспоминает Васильева. Поначалу для учебного процесса школа занимала лишь одну комнату в амбулатории, а к маю 2014 года, когда детей уже было около 60, — все комнаты.

Здание амбулатории

”Дети с удовольствием шли в школу, мы проводили мероприятия, даже внеклассные. Вывозили детей на районные соревнования. Тренировались на заброшенных огородах — дети бегали и ползали. Стадиона же нет. Мы вывозили детей при любой возможности”, — рассказывает директор.

В 2015 году школе удалось организовать последний звонок. Последнюю линейку провели в амбулатории. Безопасность обеспечивали военные: в центр села, к памятнику Булавина, выехали танки. Дети пришли с шариками и флагами. ”Пришло все село, люди плакали”, — говорит Васильева.

В сентябре того же года ученики вернулись в здание школы. Оно было разбито и на тот момент были проведены лишь частичные ремонтные работы. До февраля 2016-го в здании не было отопления. Уроки были сокращены, но несмотря на холод, отмечает Васильева, все дети ходили в школу.

31 января 2017 года школа в очередной раз попала под обстрел, было прямое попадание снаряда. В здании вылетели окна и двери. Обошлось без жертв, кочегара спасло то, что он находился не в здании школы, а в кочегарке.

Два дня здание приводили в порядок, после чего дети вновь пришли с рюкзаками в школу. ”Пришли все, никто никуда не уехал, — отмечает Васильева. — Спасло нас, конечно, что на многих окнах была защитная пленка и стекла не рассыпались, они покололись, но остались на этой защитной пленке”.

Правда, в некоторых классах, где были старые деревянные окна, их пришлось забивать фанерой, где-то — завешивать пленкой. Новых дверей не было вообще, их завесили пледами, которые ранее выделил Красный Крест. Но потом благодаря благотворительным фондам в школе были установлены новые окна.

Поддержка от Эстонии

В те сложные времена большую поддержку школе оказали волонтеры из правозащитной организации ”Восток SOS”, которых Васильева называет героями. Через несколько дней после попадания снаряда в здание волонтеры из разных городов Украины смогли приехали в трёхизбенскую школу для проведения тренинга ”Школа — территория прав человека”.

Галина Васильева также благодарит эстонскую организацию Mondo, которая совместно с Министерством иностранных дел Эстонии до сих пор оказывает школе гуманитарную помощь. ”Большущее, огромнейшее спасибо! Когда нам было очень тяжело, первая помощь, конечно, в плане материального и технического обеспечения, это была как раз вот от Mondo. Это колоссальная поддержка”, — отмечает Васильева.

Директор школы Галина Васильева

Самое ужасное — это дети, которые вообще не могли улыбаться. Да и учителя тоже. В 2015 году людям, которые возвращались в село, было тяжелее чем тем, которые здесь оставались все время. Нам уже было все равно, понимаете. Каждый день свистит, стреляют, кого-то убивают. А люди, которые вернулись, они боялись выходить на улицу, им было страшно. У нас же страха никакого не было, но учителя не улыбались, никто даже голову не поднимал, это, конечно, ужас. В одном классе, который мы выпустили в этом году, ребята уже поступили в учебные заведения, но мне кажется, что они так и не адаптировались. В 2014 году они были учениками 5-го класса, то есть это переход с начальной школы в среднее звено, период адаптации. Он всегда сложный для детей”, — говорит Васильева, отмечая, что к нынешнему моменту дети уже стали улыбаться.

Коронавирус

Многие ученики сами приходят к Галине Васильевой в кабинет, чтобы поговорить. ”Родители поначалу были шокированы, что дети приходят просто так. Любой ребёнок может прийти просто так с любыми своими проблемами. Я считаю это нормальным, мы продолжаем жить”, — говорит директор.

Сейчас школа в Трёхизбенке работает в обычном режиме. Перед ней стоят другие задачи, впрочем, они касаются всех учебных заведений в мире — это вакцинация от коронавируса.

”Сейчас мы всем обеспечены — средствами дезинфекции, гигиеническими средствами. Надеемся, что учителя вакцинируются. Надеемся, что мы попадем в ту категорию учебных заведений, которые продолжат учебный процесс в нормальном режиме при любых условиях”, — выражает надежду Васильева.

На данный момент в трёхизбенской школе работают 10 классов, одиннадцатого нет. В общей сложности в школе обучаются 70 учеников.

”Сейчас тихо. Нас это радует. Люди начинают потихоньку радоваться жизни, потому что для нас на многие годы вообще ушло такое понятие — радоваться жизни. Люди немножко головы стали поднимать, улыбаться, даже уже немножко строить планы. То есть, у нас появился — чуть-чуть — но завтрашний день. Мы уже можем сказать: "Я это сделаю завтра". Раньше у нас этого не было. Это, конечно, печально и жутко, но, слава Богу, сейчас немножко ситуация изменилась".

Поездка на линию разграничения, финансируемая Министерством иностранных дел Эстонии и программой США US Development Cooperation Partnership, организована MTÜ Mondo в сотрудничестве с ”Восток-SOS”.

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