ВИДЕО | В пятницу в Тарту представят эстонский электромобиль на солнечных батареях

Студенты-инженеры шести эстонских вузов решили применить свои знания на практике и принять участие в Австралийских гонках (из-за пандемии они были перенесены в Марокко) на "солнечных автомобилях". Так и получился первый в Прибалтике автомобиль на солнечных батареях, передает rus.err.