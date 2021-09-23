Финские медики призвали правительство признать сертификаты ”Спутника V”

Они рекомендовали признать сертификаты о прививке ”Спутником V”, даже если эта вакцина еще не прошла процедуру лицензирования в ЕС и не получила одобрение Всемирной организации здравоохранения. Чиновники и муниципалитеты, ответственные за тестирование на границе с Россией, также выступают с критикой существующего порядка и считают его слишком громоздким.

THL 9 сентября направил письмо в Минздрав Финляндии, в котором выступил в поддержку разрешения въезда для привитых ”Спутником V”. В нем говорилось, что привитые ”Спутником V” для свободного въезда в Финляндию должны привиться еще одной вакциной, признанной в Европе, а THL не рекомендовал вводить вакцины Pfizer или Moderna тем, кто уже привит ”Спутником”.

Документ подписал руководитель THL Маркку Тервахаута и глава одного из департаментов Отто Хелве. В заявлении института, в частности, отмечается, что Россия и Финляндия — соседние страны, а потому при открытии движения через границу на финскую систему здравоохранения может лечь большая нагрузка по тестированию въезжающих.

”Если вакцинация, произведенная ”Спутником V”, не признается, это приведет к значительной нагрузке на пункты тестирования на границе. В дополнение к этому в сложную ситуацию попадут много путешествующие люди, привитые ”Спутником V”, — говорится в письме.

”По результатам исследований вакцина ”Спутник V” оказалась такой же эффективной и безопасной, как и два продукта, произведенных по той же технологии, одобренных Европейским управлением по лекарственным средствам (вакцины AstraZeneca и Jansen). THL не считает, что лица, вакцинированные ”Спутником V”, представляют угрозу обострения эпидемии коронавируса в Финляндии”, — считают в THL.

Правительство Финляндии 22 сентября сохранило ограничения на въезд в страну, введенные в связи пандемией коронавирусной инфекции, до конца года.