Девушка дня. Украинская каноистка Людмила Лузан: "сама удивляюсь, как можно работать веслом, имея такие раны?"

На чемпионате мира в Копенгагене Людмила 3 раза поднималась на пьедестал почета. В каноэ-двойке на 500 метров Лузан вместе с Анастасией Четвериковой завоевала золото, в каноэ-одиночке на 500 метров Людмила стала второй, а в каноэ-четверке на этой же дистанции украинка завоевала бронзу.

Напомним, что на Олимпиаде в Токио Людмила завоевала 2 награды — серебро и бронзу.

Кстати, в своем Instagram девушка призналась, что заниматься данным видом спорта не так просто — на руках мгновенно образуются мозоли, от которых не спасают даже пластыри и перематывание ладоней. "Мало у кого насколько сильно стираются руки, но я попадаю в то число избранных. Согласна, со стороны выглядит жестко. Если честно, сама сморю на эти фотографии и удивляюсь, как так можно работать веслом, имея такие раны?" — пишет Людмила.

Тем не менее, девушка мужественно идет к своей мечте и стремительно покоряет все новые и новые вершины.

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