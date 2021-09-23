ФОТО | "Леннон-гриб" и "Ванька-встанька": посмотрите на эти необычные формы грибов!

Кажется, фантазии грибов неисчерпаемы, посмотрите, в каких только обличьях они перед нами не предстают! И последствий Чернобыля здесь и близко нет, все грибы, смею вас уверить, росли в экологически чистых местах. Почему так происходит, ещё предстоит разобраться учёным-микологам. Объяснение причин подобных феноменов представляет большой интерес с точки зрения экологии, формирования биоразнообразия и генетики.

Польский гриб в роли сеньора Помидора из ”Приключений Чипполино”.





Модный чепчик, предложенный предположительно Строфарией Горнеманна.





Чего изволите-с.





Главное, успеть спрятаться от грибников. Черноголовик пригнулся ниже травы и отползает от ”тихих” охотников.





Ванька-встанька мухомор. Это если приглядеться к нему с такого ракурса.





Сыроежка со свистком. То ли ”косит” под чайник, то ли под футбольного арбитра.

Рыжий филин.





Близость. Кстати, грибы способны к вегетативному, бесполому и половому размножению.



Булочка. Не садись на пенёк, не ешь эту ”булочку”



Стоит бычок, качается. Лопастник курчавый горазд на перевоплощения. Предпочитает образы животных.





Штопор. Асана из практики йоги или банальный радикулит скрутил подосиновик?





Леннон-гриб в исполнении Дисцины щитовидной (Ответ на курёхинский Ленин-гриб)







Всем успешных лесных походов и новых интересных находок!





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