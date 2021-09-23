Volvo откажется от использования натуральной кожи в салонах своих электромобилей

Подобное решение автопроизводитель объясняет своей приверженностью морально-этическим принципам защиты живой природы, а также стремлением к сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу. Согласно планам, к 2025 году в новых моделях Volvo Cars будет 25% материалов, состоящих из переработанного и биологического сырья. Вместе с тем в рамках стратегии по борьбе с изменением климата компания также стремится к тому, чтобы все непосредственные поставщики, включая поставщиков материалов, к 2025 году полностью использовали возобновляемые источники энергии.

К 2030 году автопроизводитель намерен выпускать только полностью электрические автомобили — все без отделки натуральной кожей. При этом указывается, что первым электромобилем Volvo Cars, в котором больше не будет использоваться ни одного квадратного сантиметра кожи, станет электрический купе-кроссовер C40 Recharge. Кроме того, как уточняется в сообщении, к 2040 году Volvo Cars планирует завершить процесс перехода к экономике замкнутого цикла. Вместо кожаной отделки салона компания предложит своим клиентам такие альтернативы, как высококачественные экологически чистые материалы, изготовленные из биологического и переработанного сырья.

Например, новый материал для отделки машин — Nordico, разработанный самой компанией, будет применяться уже в ближайшее время. Он представляет собой смесь из синтетического текстиля, полученного путем переработки пластиковых бутылок, биоматериалов из экологически чистых лесов Швеции и Финляндии, а также пробкового дерева — отходов виноделия.

"Быть прогрессивным автопроизводителем означает, что мы должны заботиться обо всех областях устойчивого развития, а не только о выбросах углекислого газа", — отметил директор по устойчивому развитию Volvo Cars Стюарт Темплар. При этом он добавил, что ответственный подбор поставщиков — важная часть этой работы. "Отказ от использования кожи внутри наших электромобилей — хороший следующий шаг к решению данной проблемы", — заключил он.

Volvo Cars также стремится сократить использование остаточных продуктов животноводства, которые обычно применяются в производстве пластмасс, резины, смазочных материалов и клеев, либо как часть материала, либо как технологический химикат при производстве или обработке материала.