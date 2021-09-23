23.09.2021, 18:10
Сразу семь российских спортсменов дисквалифицированы за допинг
Foto: Rauno Volmar
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало семерых спортсменов за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте организации.
На шесть лет был отстранен пауэрлифтер Алексей Щуцкой. По четыре года дисквалификации получили тяжелоатлет Геннадий Муратов, паралимпиец Джамаладин Шангереев и Полина Смоленская, выступающая в академической гребле. Тхэквондист Дмитрий Закрепин, регбистка Диана Магомедова и велосипедистка Карина Касенова отстранены на два года.
Также 23 сентября РУСАДА сообщило, что олимпийский чемпион по вольной борьбе Билял Махов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
В феврале 2020 года в пробе россиянина, взятой во внесоревновательный период, обнаружили запрещенный гормон роста. Срок отстранения 34-летнего спортсмена отсчитывается с 27 января 2021 года.