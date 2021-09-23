Сразу семь российских спортсменов дисквалифицированы за допинг

На шесть лет был отстранен пауэрлифтер Алексей Щуцкой. По четыре года дисквалификации получили тяжелоатлет Геннадий Муратов, паралимпиец Джамаладин Шангереев и Полина Смоленская, выступающая в академической гребле. Тхэквондист Дмитрий Закрепин, регбистка Диана Магомедова и велосипедистка Карина Касенова отстранены на два года.