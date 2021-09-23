В Боснии фанаты напали на футбольных судей и сожгли их автомобиль

По информации источника, разъяренные фанаты разбили стекла автомобиля и подожгли его, после чего избили судей, которые выскочили из машины. Сообщается, что одежда арбитров также загорелась.

Инцидент начался еще во время матча между ”Вележем” и ”Борацем” при счете 0:2, когда болельщики выбежали на поле. По информации делегата встречи Драгомира Джаича, полицейские отказались гарантировать безопасность, а игра не была продолжена.

Дисциплинарный комитет снял с ”Вележа” три очка, а также дисквалифицировал его стадион на шесть игр. Президент Шемсудин Хасич отстранен на два года.