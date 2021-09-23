Украинский боксер объяснил, почему жестко добил россиянина

”Мне тоже говорили про предъявы в мою сторону. Но на самом деле в тот момент, когда я попал по Устинову, то он начал падать и подвис на канатах. И я не понимал, в каком он состоянии. Я же не могу заглянуть ему в глаза и спросить, можно я тебя буду добивать или ты уже все? И у боксеров есть правила работать по команде рефери. Пока нет команды ”стоп”, ты боксируешь. В том случае я не понимал, что он находится в нокауте или нокдауне и не может продолжать. И естественно, я должен был нанести еще пару ударов, чтобы постараться досрочно завершить поединок”, — сказал Сиренко.