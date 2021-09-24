Правда ли, что на Западе легализовали браки людей с животными?

21 сентября 2021 года в ”Аргументах и фактах” вышло большое интервью с Николаем Патрушевым — секретарём Совета безопасности и бывшим директором ФСБ. Чиновник, в частности, заявил: ”Под лицемерными лозунгами борьбы за равноправие на Западе организуется неприкрытая дискриминация граждан, придерживающихся традиционных ценностей. Чего стоит один только планомерный подрыв нормальных гендерных отношений, когда отца и мать переименовывают в родителей номер один и два, детям хотят предоставить право самостоятельно выбирать себе пол, а кое-где дело доходит до легализации браков с животными”.

Нам не удалось обнаружить в авторитетных источниках хотя бы одно сообщение о том, что в странах Европы и Северной Америки легализовали браки между людьми и животными. Напротив, в последние годы целый ряд стран приняли законы, направленные на борьбу с зоофилами, хотя раньше соответствующих запретов в этих странах не было. Новые нормы утвердили, в частности, Канада, Дания и Швеция. В Германии запрет на сексуальные отношения с животными ввели в 2013 году, позднее его оспорили двое активистов, но власти отклонили их требование об отмене закона. В 2010 году один немец организовал свадьбу со своей любимой умирающей кошкой, но она не была официальной — церемонию вела нанятая мужчиной актриса.

Сообщения о браках между людьми и животными несколько раз приходили из стран, которые никак нельзя назвать западными. В 2003 году вожди небольшого племени в Индии заставили девушку выйти замуж за собаку, чтобы ”снять проклятие”. В 2006 году один пьяный суданец был замечен во время совокупления с козой — местные старейшины обязали мужчину в качестве наказания жениться на животном. В 2017 году индонезийские СМИ рассказали похожую историю о юноше и корове на острове Бали. 18-летнему молодому человеку пришлось участвовать в ритуальной свадьбе, после которой корову утопили в океане. Во всех этих случаях браки не были зарегистрированы властями Индии, Судана и Индонезии соответственно.