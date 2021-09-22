Верховная Рада Украины приняла заявление о "нелегитимности" новой Госдумы России

В поддержку постановления проголосовали 322 законодателя из 424. По сведениям пресс-службы, это — "одна из самых массовых поддержек" в адрес конкретного заявления в парламенте Украины, передает DW.

Таким образом "очередные выборы депутатов Государственной Думы РФ 2021 признаются незаконными, а сформированная по их результатам Госдума Российской Федерации — нелегитимной", говорится в документе.

Предложение внес первый заместитель председателя Рады

Предложение одобрить соответствующую формулировку было внесено первым заместителем председателя Рады Русланом Стефанчуком 20 сентября.

"Ни одно государство, а особенно — государство-агрессор — не может проводить свои выборы на наших временно оккупированных территориях. Точка", — написал Стефанчук в Facebook. "Мы призываем парламенты иностранных государств и международные парламентские организации дать надлежащую оценку сфальсифицированным парламентским выборам и фактам незаконного голосования", — отметил он.

"Не позволим России использовать наши территории"

Стефанчук подчеркнул, что "Российская Федерация нагло нарушила международное право, проводя псевдовыборы в Госдуму РФ во временно оккупированной АР (Автономной Республике. — Ред.) Крым и в Севастополе, а также привлекая граждан Украины с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей".

"Приняв постановление №6078, мы еще раз громко заявляем миру, что не позволим России использовать наши территории и наших граждан для собственной выгоды", — резюмировал заместитель председателя Рады.

Голосование жителей "ДНР" и "ЛНР"

Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. При этом голосование было организовано не только в самой России, но и в аннексированном Крыму, а жителей украинского Донбасса с территорий так называемых "ДНР" и "ЛНР" на автобусах вывозили в Ростовскую область, где они также участвовали в выборах российского парламента.