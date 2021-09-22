22.09.2021, 18:10
Устал отвечать за хохлов: знаменитый футболист подал в суд на Facebook из-за своей фамилии(1)
Фото: Scanpix
Как сообщает "Октагон", главный тренер волгоградского ”Ротора” Дмитрий Хохлов подал заявление в Солнцевский районный суд Москвы с целью взыскать моральный ущерб с американской компании Facebook.
По словам специалиста, социальная сеть блокирует упоминание его фамилии из-за созвучности с пренебрежительным наименованием украинцев.
”Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много знакомых позвонили и сказали, что при любом упоминании моя фамилия блокируется. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце весны”, — говорит сам Дмитрий Хохлов.