Устал отвечать за хохлов: знаменитый футболист подал в суд на Facebook из-за своей фамилии

”Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много знакомых позвонили и сказали, что при любом упоминании моя фамилия блокируется. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце весны”, — говорит сам Дмитрий Хохлов.